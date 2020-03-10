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13:42 10 Mart 2020
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    Palu ailesi

    Palu ailesi davasında gerekçeli kararda, ceset bulunamasa da, ölüm kabul edildi

    © Fotoğraf : DHA
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    Meryem Tanhal (35) ve kızı Melike Tanhal'ın (8) kaybolmasıyla ilgili Palu Ailesi'ne verilen hükme ilişkin gerekçeli karar yazıldı. Meryem Tanhal’ın cesedinin olay yerindeki yeni yapılaşma nedeniyle bulunamamasının normal olduğu belirtilerek, darp edilmesi, aç bırakılması ve soğukta yatırılması sonucu öldüğü sonucuna varıldığı belirtildi.

    Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 13 Şubat tarihinde görülen duruşmada, Meryem Tanhal'ın, Tuncer Ustael tarafından ısrarlı şekilde dövülmesi, aç soğukta bırakılması sonucu eziyet çektirerek öldürüldüğü kanaatine varılarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, Merhem Tanhal'ı ağaca bağlaması nedeniyle 'Kişiyi hürriyetten yoksun kılmak' suçundan 4 yıl, Meryem Tanhal'ın banka ve kredi kartlarını kullanması suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    Emine Ustael, Hava Palu, İsa Palu ve Ayşe Palu ise suça iştirak etmek suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aynı kişilere ayrıca 'Kişiyi hürriyeti yoksun kılmak' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, bu ceza ertelendi. Fatih Palu ise suça iştirak etmek suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılırken, tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.

    Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hükme ilişkin gerekçeli karar yazıldı. Gerekçeli kararda Meryem Tanhal'ın ölüm nedeni ile ilgili açıklamada bulunuldu. Kararda, “Meryem Tanhal'ın cesedi 2011 ve 2018 yıllarında yapılan tüm aramalara rağmen bulunamamıştır. Bu durumda mahkememizce tespit edilmesi gereken hususlar Meryem Tanhal'ın gerçekten ölüp ölmediği ve ölmüşse bunun nedenidir” sözlerine yer verildi.

    20 aralık2008'de öldüğü kabul edildi

    Gerekçeli kararda, Tuncer Ustael’in, Meryel Tanhal’ı darp ettiği belirtilerek, "Havva Palu ve diğer bazı çocuklar, Meryem Tanhal'ın, Tuncer Ustael tarafından darp edildiği, aç bırakıldığı ve soğukta yatırıldığı sonucunda ölerek gömüldüğünü belirtmiştir. Bu anlatım mahkememizce samimi bulunmuştur. Öte yandan Meryem Tanhal'ın hayatta olduğuna dair hiçbir belirti bulunamamıştır. Ne kendisini gören olmuş, ne de yaşadığına dair herhangi bir kayıt bulunmuştur. Meryem Tanhal'ın telefon görüşmesi, bankadan para çekmesi ve herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurması gibi hiçbir kayıt yoktur. Olayın üzerinden geçen zaman ve olay yerindeki yeni yapılaşma dikkate alındığında Meryem Tanhal'ın cesedine ulaşılamaması normaldir. Bu gerekçelerle Meryem Tanhal'ın 20 Aralık 2008 tarihinde öldüğü kabul edilmiştir.”

    Darp, aç bırakılma, sokakta yatırımla

    Kararda, Meryem Tanhal’ın ölümüne ilişkin şu ifadelere yer verildi:

    "Maktul olay tarihinde 32 yaşındadır. Herhangi bir sağlık problemi olduğuna dair beyan veya kayıt bulunmamaktadır. Bir kişinin uzun süre ve sık sık darp edilmesi, darp edilirken hayati bölge olan baş bölgesine vurulması, sık sık ve uzun süre aç bırakılması, ayrıca soğuk havada yatırılması bir bütün olarak kişinin ölümüne neden olabilecek olaylardır. Bu itibarla Meryem Tanhal'ın darp edilmesi, aç bırakılması ve soğukta yatırılması sonucu öldüğü sonucuna varılmıştır. Tüm bu nedenlerle Tuncer Ustael'in maktul Meryem Tanhal'ı kasten öldürdüğü kabul edilmiştir. Tuncer Ustael eylemi bizzat kendi gerçekleştirmiş ve sonuçlandırmıştır. Diğer sanıklar Havva Palu, Ayşe Palu, İsa Palu, Fatih Palu ve Emine Ustael'in ise Meryem Tanhal'ı darp ettikleri konusunda herhangi bir delil yoktur. Ancak bu kişiler sanık Tuncer Ustael'in eylemlerine maktulün yakını olmalarına rağmen hiçbir şekilde engel olmamışlardır. Tam tersine ortak yaşam konusunda Tuncer Ustael'in talimatlarını yerine getirmişlerdir. Ayrıca Meryem Tanhal öldükten sonra kaybolduğuna ilişkin polisi aldatacak beyanlarda bulunmuşlardır."

    Etiketler:
    Melike Tanhal, Meryem Tanhal, Palu ailesi, Harun Palu, Emine Palu, Havva Palu, Fatih Palu, Palu
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