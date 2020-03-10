Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'deki toplantıyı terk ettiği iddia edildi

İngiliz gazeteleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Brüksel gezisine sayfalarında geniş yer ayırdı. AB'den göçmenler için daha fazla maddi yardım isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmeyi terk ettiği iddia edildi.

İngiliz gazeteleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Brüksel gezisine sayfalarında geniş yer ayırdı. İdlib saldırısı ardından Türkiye'nin kapıları açacağını söylemesiyle ortaya çıkan mülteci krizine yönelik AB yetkilileriyle bir araya gelen Erdoğan'ın görüşmeyi terk ettiği öne sürüldü. Erdoğan, görüşme ardından planlanan ortak basın toplantısına da katılmadı.

'Daha fazla maddi yardım'

Times'ın Brüksel muhabiri Bruno Waterfield'ın haberine göre, Erdoğan'ın Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'le 1 saat 45 dakika süren görüşmesi gergin geçti. Erdoğan AB'yi yeterli sayıda mülteci almamakla, Türkiye'ye mültecilere barındırması için yeterli maddi yardımda bulunmamakla ve Ankara ile Brüksel arasında 2016'da varılan anlaşmaya uymamakla suçlayarak görüşmeyi aniden terk etti.

Gazetedeki haberde Erdoğan'ın AB'den, Türkiye'ye 6 milyar euro yardım da öngören anlaşmanın yenilenmesini ve Ankara'ya daha fazla maddi yardımda bulunulmasını istediği belirtildi.

Mr Erdogan accused the EU of not taking in enough refugees, not giving Turkey enough money to house them and of breaking the terms of the 2016 deal on migrants https://t.co/D1WiaQA9zO — The Times (@thetimes) March 10, 2020

​

Basın toplantısı Erdoğan olmadan yapıldı

Fransız haber ajansı AFP, tarafların görüşmenin gergin geçtiğini kamuoyundan gizlemediğini, Erdoğan'ın önceden planlananın aksine basın açıklaması yapmadığını yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindeki yetkililerin salonu terk ettikleri ve otomobillerle binadan ayrıldıkları gözlendi.

11 dakika süren kısa basın toplantısında Michel ve von der Leyen, Türk tarafıyla 2016'da AB ile Türkiye arasında imzalanan mülteci mutabakatının uygulanması konusunu görüştüklerini dile getirdi. Ancak Erdoğan basın toplantısında yer almadı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen görüşme sonrası yaptığı açıklamada, 2016'da imzaladıkları anlaşmanın tam olarak ne anlama geldiği ve hangi maddelerinin uygulanmadığı konusunda Türkiye'yle aralarında görüş ayrılıkları olduğunu söyledi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel de, iki tarafın yetkililerinin önümüzdeki günlerde 'anlaşmanın uygulanmasını netleştirmek ve bir noktada buluşup buluşmadıklarını görmek için' bir araya geleceklerini açıkladı.

Bir gazetecinin Erdoğan'ın Brüksel'e ne tür taleplerle geldiği ve vize muafiyetinin yeniden gündemde olup olmadığı şeklindeki sorusuna von der Leyen, 'mutabakatın tümünün üzerinden geçildiğini ve her konunun değerlendirme ve tartışma konusu olduğunu' yanıtı verdi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise bir başka gazetecinin, Türkiye'nin Avrupa'ya yönelik göçü durdurma konusunda güvence verip vermediği şeklindeki sorusunu, "Mutabakatın uygulanmasının önemini vurguladık. Bu, iki tarafın da yükümlülüklerini yerine getirmesini içeriyor" şeklinde yanıt verdi.