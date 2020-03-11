'Libya'da 5 Türk işçi alıkonuldu' iddiası

Libya'nın Sabratha şehrinde, bir ay önce bir minibüsü durduran General Halife Hafter'e bağlı güçlerin 5 Türk işçiyi alıkoyduğu iddia edildi. Bir aydır kendilerinden haber alınamayan işçilerden Trabzonlu Ahmet Çeliktaş'ın kardeşi, "Ağabeyim ölü müdür, diri midir belli değil" dedi.

Cumhuriyet'ten Mehmet Kızmaz'ın haberine göre, Libya'nın başkanti Trablus'ta fırıncı ustası olarak çalışan Trabzonlu Ahmet Çeliktaş'tan bir aydır haber alınamıyor.

​Çeliktaş'ın kardeşi Deniz Çeliktaş, ağabeyinin kaçırıldığını geçen hafta öğrendiklerini söyledi.

Çeliktaş, "Abim uzun yıllardır Libya'da çalışıyordu. En son 2.5-3 ay önce izne gelmişti. 'Gitme' dedik ama iş için gitti. Kendisinden 1 aya yakın haber alamadık. Şüphe üzerine ağabeyimin Libya'daki Rahmi Ersin ismindeki arkadaşını aradık. Bize ağabeyimin Trablus'a 80 kilometre uzaklıkta bulunan Sabratha kentinde, içinde bulunduğu minibüsün General Halife Hafter'e bağlı güçler tarafından durdurulduğunu ve kimlik kontrolünden sonra 2'si Adana’lı, 2’si Hataylı 5 kişiyle birlikte alıkonulduğunu söyledi" dedi.

Ağabeyinin karakol gibi bir yere götürülürken Rahmi Ersin’i arayarak bu bilgileri verdiğini belirten Çeliktaş, "Daha sonra telefonu kapanıyor. Rahmi Ersin, ‘Belki çıkıp gelir, bulunur diye, bekliyorduk. Ondan dolayı haber vermedik’ dedi. Herhalde Türk oldukları için alınmışlardır. Ağabeyim ölü müdür, diri midir belli değil” ifadelerini kullandı.

Hem Libya’daki Türk Konsolosluğu’na hem de İstanbul’daki Libya Konsolosluğu’na dilekçe ile başvurduklarını, Rahmi Ersin’in de bir kişiyi devreye soktuğunu belirten Çeliktaş, şunları söyledi:

"Gayri resmi yollarla, eli uzun, savaş bölgesinde bir kişiyi araya sokmuş. Belli bir para vererek kurtarmaya çalışıyor. Rahmi Ersin de bu kişiden haber bekliyor. Rahmi Ersin, Türk elçiliğine de haber vermiş. Ancak elçilik yetkilileri 'Savaş bölgesi, oraya gidemiyoruz biz de sizden haber bekliyoruz’ demiş.”