YÖK Başkanı Saraç: Koronavirüs konusunda meselenin tatile getirilmesini doğru bulmuyorum

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, üniversitelerde koronavirüs salgınıyla ilgili alınacak önlemlerle konusunda gazetecilere açıklama yaptı.

Saraç, "Koronavirüs konusunda meselenin tatile getirilmesini doğru bulmuyorum, kararı devletin alması lazım" ifadesini kullandı.

Koronavirüs ile ilgili tüm üniversitelerde bir rektör yardımcısı görevlendirildiğini söyleyen Saraç, "Ciddi bir bilgilendirme sürecine başlıyoruz" dedi.

Saraç, "Büyük şehirlerde yüzbinlerce öğrenci okuyor. Bunların hepsi memleketlerine dağılacak. Dolayısıyla hastalıkla ilgili bir risk olabilir. Bunun için tatil meselesinde biz müteredditiz. Devlet kararına uyacağız. Oradan bir karar gelmeden atacağımız adımın sağlık açısından da risk taşıyacacağını düşünüyoruz" diye konuştu.