AK Parti'den sonra CHP de grup toplantısını iptal etti

Türkiye'de de görülen koronavirüs vakalarının ardından önlemler sıkılaştırıldı.
Salgın önlemleri kapsamında ilk önce AK Parti, TBMM grup toplantısını iptal etmişti. CHP de salı günü yapılacak olan grup toplantısını iptal ettiğini duyurdu.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda 17 Mart Salı günkü haftalık olağan TBMM Grup toplantımızı iptal ettik. Yarınki MYK ve salı günkü Koronavirüs İzleme Komitesi toplantılarımızda son gelişmeleri değerlendireceğiz" dedi.
Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda 17 Mart Salı günkü haftalık olağan TBMM Grup toplantımızı iptal ettik.— Özgür Özel (@eczozgurozel) March 15, 2020
Yarınki MYK ve salı günkü Koronavirüs İzleme Komitesi toplantılarımızda son gelişmeleri değerlendireceğiz.
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