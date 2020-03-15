AK Parti'den sonra CHP de grup toplantısını iptal etti

Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında AK Parti'nin ardından CHP de TBMM grup toplantısını iptal etti.

Türkiye'de de görülen koronavirüs vakalarının ardından önlemler sıkılaştırıldı.

Salgın önlemleri kapsamında ilk önce AK Parti, TBMM grup toplantısını iptal etmişti. CHP de salı günü yapılacak olan grup toplantısını iptal ettiğini duyurdu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda 17 Mart Salı günkü haftalık olağan TBMM Grup toplantımızı iptal ettik. Yarınki MYK ve salı günkü Koronavirüs İzleme Komitesi toplantılarımızda son gelişmeleri değerlendireceğiz" dedi.