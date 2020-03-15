Kayıt
17:45 15 Mart 2020
Canlı Yayın
    Arama

    Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan karantina açıklaması: Yurtlarımızı en steril şekilde gençlere teslim edeceğiz

    © AA / Ahmet İzgi
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (713)
    0 61
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104160/06/1041600682_0:117:1200:792_1200x675_80_0_0_db2fcad7874bb62a1aad4b767ec6913f.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202003151041600729-kasapoglu/

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, umre ziyaretinden dönen vatandaşların Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yurtlarına yerleştirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Misafirlerimizi ağırladıktan sonra yurtlarımızı tıpkı bugüne kadar olduğu gibi en hijyenik koşullarda en steril şekilde gençlerimize teslim edeceğiz" dedi.

    Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, umre ziyaretinden dönen ve Ankara ile Konya'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınan vatandaşlarla ilgili açıklama yaptı.

    KYK yurtlarının öncelikle öğrencilerin, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarını en güzel şekilde karşılamaya yönelik ortaya konulmuş bir yatırım olduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi:

    "Bununla birlikte ihtiyaç halinde bu tür durumlarda vatandaşlarımız tarafından kullanılmaya da açık bir yatırım. Bu yapıların özellikle acil durumlarda ivedilikle aktif hale getirilmesi ve bu ihtiyaçların karşılanması noktasında da niteliklere sahip olduğunu ifade etmem lazım. Şunu da özellikle ifade etmek isterim, dünyanın hiçbir ülkesinde devletimizin sahip olduğu bu yurt imkanı söz konusu değil. Diğer ülkelerin bu tür imkanlara sahip olmamaların da sıkıntısını çektiğini de hep birlikte gözlemliyoruz. Sahip olduğumuz bu imkanlar hamdolsun ki nitelikli karantina koşullarını ortaya koyması açısından önemli bir imkan. Bu manada da yurtlarımızın ülkemizin bu önemli süreci atlatırken hamdolsun ki güzel bir fırsatı da ortaya koyduğunu, halkımız adına toplumumuzun tüm nüfusunun sağılığı adına önemli bir fırsatı da ortaya koyduğunu belirtmek istiyorum." 

    '300 bine yakın öğrencimiz evlerine gitti'

    Kasapoğlu, "Gerek yurt binalarımız gerek yurtlarımızın müştemilatlarının acil ve doğal afet koşulları için geçici olarak tahsis edilebileceği ve bu noktada imkanlarının olduğunu da gerek Bilim Kurulu'muzla gerek Sağlık Bakanlığı'mızla geçtiğimiz günlerde de konuştuk" ifadelerini kullandı.  

    Kasapoğlu, "Koronavirüs (Kovid-19) ciddi bir salgın ve bununla ilgili mücadele hem zaruri bir takım durumları ortaya koymayı hem de bu zaruri kararları da acil bir şekilde zaman zaman almayı gerektiriyor. Dün gece biliyorsunuz umreden dönen vatandaşlarımızla ilgili Bilim Kurulu'nun, Sağlık Bakanlığı'mızın bu yöndeki ihtiyacı söz konusu oldu" şeklinde konuştu. 

    Kasapoğlu, "Bu manada da başta Ankara'daki yurtlarımız olmak üzere Konya'daki yurtlarımızla birlikte öğrencilerimizin, zaten tatil olması hasebiyle 300 bine yakın öğrencimiz evlerine gitti. Bir kısmı da gitme aşamasında, mevcut müsait olan yurtlarımıza da bu misafirlerimizi alma durumuyla bir çalışmayı başlattık" dedi.

    'Gençlerimizin gösterdiği duyarlılık tüm dünyaya örnek olacak nitelikte'

    "Gerek burs ödemeleri gerek kredi ödemeleri hiçbir şekilde kesintiye uğramaksızın devam edecek" diyen Kasapoğlu, şunları söyledi:

    "Yurtlarımızda bu sürede kalmayan öğrencilerimizi izin kapsamının dışında tuttuk, malum 75 gün izinleri var onun haricinde tutuyoruz. Yine kalmadıkları takdirde ücret almıyoruz, ücret ödeyenler bazen soruyorlar, onların da ücretlerini yarından itibaren iade etmeye başlayacağız. Bu vesileyle ben özellikle dün akşam fedakarlıkla bu anlamlı çalışmaya katkı sağlayan çok değerli genç arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Gün birlik olma, beraber olma günü. Gençlerimizin gösterdiği duyarlılık ve özveri her zamanki gibi tüm dünyaya örnek olacak nitelikte. Misafirlerimizi ağırladıktan sonra yurtlarımızı tıpkı bugüne kadar olduğu gibi en hijyenik koşullarda en steril şekilde gençlerimize teslim edeceğiz. Hiç unutmamak gerekiyor ki bu uygulama tüm toplumun sağlığı için. Gençlerimizin de umreden dönen vatandaşlarımızın da diğer vatandaşlarımızın da herkesin sağlığını koruma amacıyla yapılan bir uygulama. İnşallah Sağlık Bakanlığı'mız ve Bilim Kurulu'muzun koordinasyonuyla bu süreci de atlatacağız." 

    '10 bine yakın vatandaşımız yurtlarımızda misafir edilebilecek'

    Kasapoğlu, yurtlardaki tüm koşulların en güzel şekilde sağlandığını vurgulayarak, "Bu çerçevede de nitelikli karantina imkanı olması hasebiyle bu yurtlarımızın her daim milletimizin hizmetinde olduğunu ifade etmek istiyorum. 5 bin 392 vatandaşımız Ankara'da, yaklaşık 4 bin 900 vatandaşımız da Konya'da olmak üzere 10 bine yakın vatandaşımız yurtlarımızda misafir edilebilecek. İnşallah 14 günlük izolasyon süresini de hayırlısıyla atlatacaklar" şeklinde konuştu. 

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (713)
    Etiketler:
    Kovid-19, Koronavirüs, Sağlık Bakanı, Karantina, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), KYK, Konya, Ankara, Suudi Arabistan, Türkiye, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mehmet Muharrem Kasapoğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Temizlik malzemeleri ve kağıt havluların olduğu reyonlardaki ürünlerin neredeyse tükendiği tespit edildi. Fotoğrafta: ABD'nin Kaliforniya kentindeki bir markette boşaltılmış raflar.
    Dünyada koronavirüs paniği: Marketlerde raflar boşaldı
    Karikatür
    New York borsası sert düşüşle kapandı
    Ateşkesin sağlandığı İdlib'deki son durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet