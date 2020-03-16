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12:02 16 Mart 2020
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    Duruşmalara ‘koronavirüs’ ertelemesi

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (748)
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202003161041606659-durusmalara-koronavirus-ertelemesi/

    Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, hafta boyunca görülmesi planlanan Akıncı Üssü davasına 30 Mart'a kadar ara verdi. Ankara'daki diğer mahkemeler de duruşmaları ertelemeye başladı.

    FETÖ’nun 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü davasının görülmesine, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 30 Mart'a kadar ara verildi.

    Mahkemece, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde hafta boyu görülmesi planlanan 475 sanıklı davanın koronavirüs nedeniyle bu ve gelecek haftaki duruşmalarına ara verilmesi, yargılamaya 30 Mart'ta devam edilmesi kararlaştırdı.

    Davada sanıklar, esasa ilişkin savunma yapmayı sürdürüyordu.

    Diğer duruşmalar da erteleniyor

    Ankara'daki diğer mahkemeler de koronavirüs nedeniyle duruşmaları ertelemeye başladı.

    Bazı ağır ceza mahkemeleri, sanıkları tutuksuz olan davaların duruşmalarını çoğunlukla 2-3 hafta erteledi.

    Tutuklu sanıkların bulunduğu dosyalarda sanıkların cezaevinden video-konferans sistemiyle duruşmalara katılmalarının sağlanması için cezaevi müdürlüklerine müzekkereler gönderildi.

    Koronavirüs pozitif yazılı test tübü
    © REUTERS / Dado Ruvic
    Sivas'ta 'koronavirüs söylentisi' çıkaranlar hakkında adli soruşturma başlatılacak
    Ankara'daki kimi mahkemeler ise bugüne duruşma günü verilmesine karşın adliyeye gelmeyen sanık, müdahil ve taraf avukatlarını mazeretli kabul ediyor.

    HSK'nin tavsiye kararı

    Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), koronavirüse ilişkin tedbirler kapsamında, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesinin mahkemelerce değerlendirilmesi konusunda cumhuriyet başsavcılıklarına, adalet komisyonu başkanlıklarına, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerine yazı göndermişti.

    Koronavirüs Bilim Kurulunun önerilerine işaret edilen yazıda, şu ifadeler yer alıyor:

    "Yargılama faaliyetlerinin yürütülmesinde herhangi bir soruna sebebiyet vermemek amacıyla, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesi ile gerekli görülen hallerde SEGBİS uygulaması kullanılması hususunun mahkemelerimizce değerlendirilmesi, Kurulun önerileri doğrultusunda yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi için gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi gerekmektedir."

     

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (748)
    Etiketler:
    Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Ankara, Mahkeme, FETÖ, Koronavirüs
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