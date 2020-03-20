Sağlık Bakanı Koca, Erdoğan kendisine teşekkür edince ağladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü’nde yapılan zirvede Erdoğan, fedakârlıklarından ve bu süreci iyi yönetmesi dolayısıyla Sağlık Bakanı Koca’yı kutlarken sağlık personeline de şu sözlerle teşekkür etti:

"Bütün doktorlarımız, hemşirelerimizden, sağlık çalışanlarımıza kadar tüm personel koordineli ve birlik içinde çalışıyor, hepsine teker teker teşekkür ederiz. Takdire şayan fedakârlık gösterdiler. En riskli meslek olmasına rağmen hepsi görevlerinin başında fedakârca çalışıyorlar. İlk andan itibaren doğru bilgiler ile kamuoyunun aydınlatılmasına katkı sağladılar. Sağlık Bakanımız da bu süreçte gece gündüz demeden onlarla birlikte çalıştı. Bizler onların söylediği her kelimeye harfiyen uymalıyız."

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın aktardığına göre, Erdoğan’ın bu sözleri üzerine duygulanan Bakan Koca, gözyaşlarını tutamadı. Toplantıda söz alan 85 katılımcının her biri de sözlerine başlarken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.