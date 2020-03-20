Koronavirüs nedeniyle at yarışları ertelendi

Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından alınan önlemler kapsamında açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli at yarışlarının ertelendiğini duyurdu.

Pakdemirli'nin açıklamaları şu şekilde:

© AA / Tarım ve Orman Bakanlığı: Egzotik ve pet hayvan girişi durduruldu

At yarışlarını erteledik. Minimumda bu hareketlerin olmasını istedik. Bu yüzden erteledik. Şu anda herhangi bir tarihle ilgili karar almadık. Koronavirüs seyrine göre alma düşüncemiz var."