Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cuma ve cemaatle namaz konusunda ısrarcı olmak dinen caiz değil

Toplum sağlığını tehlikeye düşürecek davranışların kul hakkı olduğuna dikkat çeken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere uyulması gerektiğini söyledi. Erbaş, "Kararlara uymak dini bir gerekliliktir, cuma ve cemaatle namaz konusunda ısrarcı olmak ise dinen caiz olmayan bir tutumdur" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bütün bir toplumu ve insanlığı tehdit eden koronavirüs sebebiyle alınan kararlara uymamanın toplum sağlığını tehlikeye düşürecek ciddi bir hata, büyük bir vebal ve kul hakkı ihlali olduğunu belirtti.

Erbaş yayımladığı cuma mesajında, "Mübarek bir zaman dilimi olan cuma vaktinde camilerimizde buluşamadığımız için elbette üzgünüz. Şu anda her bir mümin kardeşimin hüznünü hissediyor, yüreğindeki burukluğu anlıyor, dilindeki duaya ortak oluyorum. Yüce Rabbimiz, en kısa zamanda tekrar coşkuyla ve heyecanla camilerimizde buluşabilmeyi bizlere nasip eylesin" ifadelerini kullandı.

'Kararlara uymak insani ve vicdani bir sorumluluk'

Dünya genelinde yeni koronavirüs (Kovid-19) salgınının hızla yayıldığını, Türkiye'nin de maalesef virüs tehdidi altında bulunduğunu anımsatan Erbaş, "Bu gerçeği dikkate alan devletimiz, önemli tedbirler ve kararlar almakta, tüm kurum ve kuruluşlarımız halkımızın sağlığını korumak adına üzerlerine düşen görevi büyük bir sorumluluk bilinci ve titizlikle yerine getirmeye çalışmaktadır" açıklamasında bulundu.

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun fetvasıyla virüs tehdidi bitene kadar camilerde cemaat ile namaz kılınmasına ara verildiğini hatırlatan Erbaş, vatandaşların sağlığını korumaya, bilhassa yaşlıların can güvenliğini sağlamaya ve muhtemel zararları önlemeye yönelik alınan bu karara uymanın insani ve vicdani bir sorumluluk olduğunu dile getirdiklerini, sağduyulu halkın desteğinin de kendilerini memnun ettiğini vurguladı.

'Mümince duruş' için 3 temel ilke: Tedbir, tevekkül ve dua

Virüsün yayılmasını önlemek için yetkili mercilerin uyarılarının dikkate alınması gerektiği tavsiyesinde bulunan Erbaş, musibetler karşısında 'mümince duruş' için 3 temel ilkenin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Erbaş, bu 3 ilkeyi tedbir, tevekkül ve dua olarak sıraladı.

Toplum sağlığını tehlikeye düşürecek davranışların kul hakkı olduğuna dikkati çeken Erbaş, şunları söyledi:

"Bütün bir toplumu ve insanlığı tehdit eden bir salgın sebebiyle alınan bu kararlara uymamak toplum sağlığını tehlikeye düşürecek ciddi bir hata, büyük bir vebal ve kul hakkı ihlalidir. Dolayısıyla söz konusu kararlara uymak dini bir gerekliliktir, cuma ve cemaatle namaz konusunda ısrarcı olmak ise dinen caiz olmayan bir tutumdur."