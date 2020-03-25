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12:09 25 Mart 2020
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    Cemal Kaşıkçı

    Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı

    © AP Photo / Hasan Jamali
    Türkiye
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    Konu:
    Cemal Kaşıkçı cinayeti (176)
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    Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda katledilmesine ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda 20 sanık hakkında kamu davası açıldı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, ulusal ve uluslararası yayın organları ile birlikte dünya kamuoyunun da yakından takip ettiği (Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin) soruşturmayla ilgili bu bilgilendirmenin yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

    Açıklamada, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın (Jamal Ahmıd H Khashoggı) evlilik belgesi almak üzere gittiği Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'nda, iddianamede ayrıntılarıyla açıklanan planlama doğrultusunda, 2 Ekim 2018'de boğularak öldürülmesi ve cesedinin parçalanarak yok edilmesi olayı ile ilgili olarak; Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

    Uluslararası hukukun "mülkilik ilkesi" ve "1963 Tarihli Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi" hükümleri de gözetilerek olayın araştırılması, aydınlatılması, öldürme eylemini gerçekleştiren ve planlayanların yargı önüne çıkarılmaları için tüm boyutlarıyla yürütülen soruşturmanın 24 Mart'ta tamamlanarak iddianame düzenlendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Soruşturma kapsamında özetle, maktul, müşteki ve tespit edilen şüphelilerin cep telefonu görüşmelerine ilişkin HTS kayıtları çıkartılarak incelenmiş, maktulün konsolosluk binasına girişleri, şüphelilerin Türkiye’ye gelişleri, konsolosluk binası ve konutuna gidişlerine ilişkin kamera görüntüleri temin edilmiştir. Suudi Arabistan Başkonsolosluğu, başkonsolosluk konutu, araçları, maktulün evi, şüphelilerin konakladıkları otel odaları, şüphelilerden birinin telefon görüşmesi dikkate alınarak Yalova Samanlı Köyü'ndeki çiftlik evinde arama ve olay yeri inceleme işlemleri yapılmıştır. Maktulün dizüstü bilgisayarında gerekli incelemeler yapılmış, maktule ait 2 cep telefonu ve Ipad'in çalışmasını sağlayan şifreler ile iCloud’da yedeklemesinin temin edilerek gönderilmesi için Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü aracılığıyla muhatap ülkeye adli yardım talebi gönderilmiş, 54 kişinin tanık olarak beyanı alınmıştır."

    20 şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

    Açıklamada, müşteki Hatice Cengiz ve tanıkların anlatımları, olay yerinde yapılan arama ve incelemeler sonucu düzenlenen olay yeri inceleme tutanakları ve raporları, kamera görüntüleri, havaalanı giriş-çıkış kayıtları, HTS döküm ve inceleme raporları, kriminal uzman raporları, adli tıp raporlara, bilirkişi raporları, Suudi Arabistan Mahkemesi’nde yapılan yargılamaya ilişkin duruşma notları ve elde edilen diğer tüm deliller doğrultusunda, iddianamede ismi geçen 20 şüpheli hakkında sulh ceza mahkemelerinden tutuklanmalarına yönelik yakalama emri kararları alındığı belirtildi.

    Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman
    © REUTERS / ADNAN ABIDI
    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman: Kaşıkçı cinayeti benim sorumluluğum altında yaşandı, tüm sorumluluğu alıyorum
    Interpol Daire Başkanlığı üzerinden tüm şüpheliler hakkında kırmızı bülten kararları çıkarıldığı aktarılan açıklamada, Suudi Arabistan Krallığı adli makamlarına iletilmek üzere iade talepnameleri düzenlenerek Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne ulaştırıldığı vurgulandı.

    2 şüpheli azmettirici

    Soruşturma sonucu düzenlenen iddianame kapsamında, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi eylemini gerçekleştirmek üzere görevlendirme yapıp diğer şüphelilere gerekli talimatları veren şüphelilerden Ahmet bin Muhammed el Asırı ve Saud el Kahtani hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye azmettirme" suçundan kamu davası açıldığı belirtilen açıklamada, diğer 18 şüpheliye ilişkin şu bilgilere yer verildi:

    "En başından itibaren maktulü Suudi Arabistan'a götürmek, kabul etmediği takdirde öldürmek üzere fikir birliği ve ortak suç işleme kararı ile hareket eden, eylemin tüm ayrıntıları ile ilgili planlama ve iş bölümü yapan, bu planı gerçekleştirmek için eylemin icrası esnasında birbirlerini takviye edip tamamlayan, suçun işlenmesine yönelik etkin ve işlevsel bir şekilde katkıda bulunmak suretiyle suça doğrudan katılan, sonuç olarak ortak hakimiyet alanına aldıkları maktul Cemal Kaşıkçı’yı boğarak öldüren şüphelilerden Mansour Othman M. Abu Hussaın, Maher Abdulaziz M. Mutreb, Salah Mohammed A. Tubaigy, Mustafa Mohammed M. Almadani, Saif Saad Q. Alqahtani, Thaar Ghaleb T. Alharbi, Badr Lafı M. Alotaibi, Turki Musharraf M. Alshehri, Fahad Shabib A. Albalawi, Waleed Abdullah M. Alshehri, Mohammed Saad H. Alzahrani, Naif Hassan S. Alarifi, Abdulaziz Mohammed M. Alhawsawi, Khalid Aedh G. Alotaibi, Meshal Saad M. Albostani, Muflih Shaya M. Almuslih, Ahmed Abdullah A. Almuzaini ve Saad Muid Alqarni hakkında 'tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan cezalandırılmaları talebiyle kamu davası açılmıştır."

    Ayrılan dosya üzerinden soruşturma devam ediyor

    Açıklamada, öldürme eyleminin kapsamı ve suçun işleniş şekli göz önünde bulundurularak, kasten öldürme eylemine doğaduran katılan, bu suça azmettiren ve suçun ortaya çıkmasını engellemek amacıyla delilleri yok eden diğer şüphelilerin tespiti amacıyla soruşturma evrakının ayrıldığı, ayrılan bu dosya üzerinden soruşturmaya ayrıca devam edildiğinin altı çizildi.

    Konu:
    Cemal Kaşıkçı cinayeti (176)

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    Etiketler:
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan, İstanbul
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