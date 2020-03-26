Prof. Dr. Akova: Testler halen yetersiz, bu sayılarla vakaları yakalamak mümkün değil

Hacettepe Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akova, koronavirüs testlerinin halen yetersiz olduğunu belirterek, "Güney Kore'de 1 milyon nüfus başına 5 bin test yapılırken, ülkemizde bu rakam 1 milyon nüfus başına 250 kadar. Bu test sayılarıyla vakaları yakalamak mümkün değil" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın son açıkladığı verilere göre Türkiye'de koronavirüs vakasının ilk tespit edildiği 11 Mart'tan bugüne 20 binin üzerinde kişiye test yapıldı.

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, Hacettepe Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, yapılan testlerin halen yetersiz olduğunu söyledi.

Akova, "Güney Kore'de 1 milyon nüfus başına 5 bin test yapılırken, ülkemizde bu rakam 1 milyon nüfus başına 250 kadar. Bu test sayıları ile vakaları yakalamak mümkün değil" dedi.

'Halen rica minnet evinde otur diyoruz'

Ciddi izalasyon önlemlerinin alınması gerektiğini söyleyen Akova, "Buna sokağa çıkma mı dersiniz, ne derseniz öyle bir yasağın uygulanması gerek. Halen rica minnet aman evinde otur diyoruz. Yumuşak yaklaşım olunca insanlar bunu çok ciddiye almıyorlar" uyarısında bulundu.

Koronavirüste hastaların yaklaşık yüzde 80’inde hastalığın hafif belirtilerle ya da hiç belirti vermediğini anlatan Akova, "Şu anda tam olarak oranını bilmediğimiz ancak hiçbir belirti göstermeden virüsü taşıyan ve başkalarına bulaştırma potansiyeli olan bir grubun da olması olası” diye konuştu.

Hastalığın yayılmasını önlemek için en önemli iki yöntem

Hastalığın yayılmasını önlemek için önerilen en önemli iki yöntemden birisinin mümkün olduğunca çok sayıda hasta olan kişilerin test edilerek saptanması, bu kişilerin diğer insanlardan izole edilmesi olduğuna dikkat çeken Akova, "Diğer yöntem ise hastalığa yakalanmış olma olasılığı olan insanların dışarıdan toplum içine karışmalarının engellenmesi” değerlendirmesini yaptı.

Akova, "Çok sayıda insanı test etmek, özellikle hafif belirtileri olan kişileri kolaylıkla tespit etmenizi sağlayacaktır. Bu bize daha çok kişiyi test etme ve daha çok pozitif yakalama, yakalanınca o insanlara evinde karantina ya da gerekiyorsa hastaneye yatırma şansı vereceği için önemlidir" uyarısında bulundu.

Virüsün bulaşıcı hızının da yüksekliğini anımsatan Akova, “Grip virüsü ile hasta olan kişi yaklaşık 1.5 kişiye bulaştırıyor, ama bu virüs 2.5 kişiye bulaştırıyor. Aslında iki kat daha bulaşıcı” diye konuştu.