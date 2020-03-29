Prof. Dr. Ceyhan: Çok kritik bir dönemdeyiz, hastalığın en üst seviyeye ulaşması an meselesi

Bilim Kurulu üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgınına ilişkin, "Çok kritik bir dönemdeyiz. Hastalığın 'peak' noktası yani en üst seviyeye ulaşması an meselesi. Bu nedenle önümüzdeki 5 gün hayli önemli" uyarısında bulundu.

Tüm dünyayı kırmızı alarm seviyesine geçiren Kovid-19 can almaya devam ederken halkın büyük çoğunluğu virüsten korunmak için evlerine kapandı. Uzmanlara göre önümüzdeki 2 hafta hayli kritik.

Hürriyet'ten Fulya Soybaş'a konuşan Prof. Dr. Ceyhan, "Çok kritik bir dönemdeyiz. Hastalığın ‘peak’ noktası yani en üst seviyeye ulaşması an meselesi. Bu nedenle önümüzdeki 5 gün hayli önemli. Hastalığı kontrol etmek için tedbirleri daha sıkı almazsak bu noktadan sonra virüsün yayılmasının kontrol edilebilmesi daha güç hale gelebilir" dedi.

Ceyhan, vaka sayısının ne zaman maksimum düzeye çıkacağının hiçbir ülke tarafından kesin olarak bilinemeyeceğini belirterek, "Hiç tedbir almadık diyelim, okullar, işyerleri, kafeler açık. O zaman yaklaşık 2 buçuk ayda bu hastalık nüfusun yarısına yani 40 milyon kişiye bulaşırdı. Diyelim ki tüm tedbirler yüzde yüz uygulanıyor. Kimse çok zorunlu haller dışında sokağa çıkmıyor. Virüs ne yapacak? Bulaşacak insan bulamayacağı için ortadan kaybolacak" ifadelerini kullandı.

'İnsanların bilinçlenmesi şart, yoksa ufuk karanlık"

Prof. Dr. Ceyhan, Güney Kore örneğini hatırlatarak sosyal izolasyonun tam sağlanması ve kimsenin evden çıkmaması halinde salgının 2 ay içinde bitebileceğini söyledi ve şöyle devam etti:

"Biz, verdiğim 2 örneğin arasında bir yerdeyiz. Maalesef insanların yarısı kurallara uymadı (iş nedeniyle dışarı çıkmak zorunda kalanları kastetmiyorum). Halen de kurallara uymayanlar var. İki arada durduğumuz için de salgının ne zaman biteceğini söylemek çok zor. Sokağa çıkma yasağı ya da sıkıyönetim ilan etmeden de alınacak sıkı tedbir ve denetimlerle bu iş çözülebilir. Ama insanların bilinçlenmesi şart. Yoksa ufuk karanlık.”

'Yaz gelince salgın bitmeyecek'

Hava sıcaklığı arttıkça virüsün kendi kendine yok olacağı algısının ise yanlış olduğunu söyleyen Ceyhan, "Bu salgının bitmesinin hava sıcaklığı ile ilgisi olmayacak. Ya şansınıza virüs bir mutasyona uğrayacak, bulaşma özelliğini kaybedecek ya da siz işi şansa bırakmayacak tüm önlemlerinizi alacaksınız" dedi.