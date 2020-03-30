Adalet Bakanı Gül: Cezaevi personeli bugünden itibaren evlerine gönderilmeyecek

Adalet Bakanı Gül, koronavirüs tedbirleri kapsamında cezaevlerinde görevli personelin bugünden itibaren evlerine gönderilmeyeceğini, izole edilen yerlerde kalacaklarını duyurdu. Gül, Kovid-19 salgınıyla ilgili 459 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, koronovirüs salgınına karşı cezaevlerinde alınan tedbirlere ilişkin açıklama yaptı.

Gül, "Bugünden itibaren cezaevlerinde görev yapan personel, belirlenen süreler sonunda evlerine gönderilmeyecek, izole edilen yerlerde kalacak" diye konuştu.

Avukatların CMK ödemelerinin 6 Nisan itibarıyla tümüyle yapılmış olacağını belirten Gül, "Mağduriyeti, şikayeti olan vatandaşlarımız için adaletin kapısı kapatılmamıştır" ifadelerini kullandı.

'459 kişi hakkında soruşturma başlatıldı'

Kovid-19'la bağlantılı başsavcılıklarca son iki haftada 58 ilde 459 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını söyleyen Gül, "Salgın hastalık tehlikesinden dolayı ortaya çıkan sıra dışı süreci fırsata çevirmek isteyenlerin karşısında hukuk vardır" dedi.

Bakan Gül, 30 Nisan'a kadar tüm duruşma ve acil olmayan tüm işlerin ertelendiğini duyurdu.