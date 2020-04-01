Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı 'stalkladı'

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, dün gece yarısı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yalnızca '@mansuryavas06' kullanıcı adını yazıp paylaştı.

Gökçek’in geç saatte yaptığı bu paylaşım, sosyal medyada gizli gizli profile girip araştırmak anlamına gelen 'stalk'lamak' olarak yorumlandı.