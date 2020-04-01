Çavuşoğlu'ndan, İtalyan mevkidaşının teşekkürüne yanıt: Dost kara gün içindir

Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Di Maio'ya hitaben Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Dostlar kara günler içindir. Gerçek arkadaşlar zor zamanlarda belli olur. Dostlar, ihtiyaç halinde birbirinin yanındadır" ifadelerini kullandı.

Dostlar kara günler içindir.



Hard times reveal true friends.



Gli amici si riconoscono nel momento del bisogno @luigidimaio. Saluti all’Italia, nostro alleato! 🇹🇷🇮🇹 https://t.co/KPFS7zsyYd — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 1, 2020

​Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Di Maio, telefonda da görüştü.

Di Maio'nun talebi üzerine yapılan görüşmede, Di Maio'nun Kovid-19'la mücadelede gösterdiği dayanışma için Türkiye'ye teşekkür ettiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığına ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imkanlarla üretilen çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemeleri, Kovid-19'la mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçakla İtalya ve İspanya'ya gün içinde gönderilmişti.

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Twitter'dan, Türkiye'nin yardım götüren uçağın fotoğraflarını paylaşarak, "Bugün Türkiye'den İtalya'ya yönelik büyük bir dayanışma jesti geldi." mesajını paylaşmıştı.

Türkiye'nin İtalya'ya gönderdiği tıbbi malzemeleri taşıyan uçağı Practica di Mare Hava Üssü'nde karşılayan Di Maio ayrıca, AA muhabirine yaptığı açıklamada da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşı Çavuşoğlu ve Türk halkına teşekkür etmişti.