İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Ulaştırma Bakanlığı'na teşekkür: Mutluluk verici

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin çevre bağlantı yollarını bu ay içerisinde yapacağını duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na teşekkür etti. İmamoğlu, "Kaynak yetersizliği nedeniyle sürece İBB'nin devam etmesi zordu. Bakanlığımız süreci yürüteceğini belirtti. Bu da mutluluk verici" ifadesini kullandı.

İstanbul'da Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca başlandı.

Dün itibarıyla hastanenin etrafındaki yolların yapımına hızlı bir şekilde başlayan ekipler, arazide iş makineleri ve işçilerle yolların hastane açılışına yetiştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

© AA / Serhat Çağdaş Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hastane yolunun eksik kalan kısmını yapma kararı alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na teşekkür etti.

İBB'den yapılan açıklamaya göre İmamoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınının yaşandığı günlerde daha çok yatak oluşturmanın önemli olduğunu vurguladı.

'Kaynak yetersizliği nedeniyle sürece İBB'nin devam etmesi zordu'

İmamoğlu, hastane yoluyla ilgili yaşanan sürece ilişkin şunları ifade etti:

"Öncelikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’mıza, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yolunun eksik kalan kısmını yapma kararı aldığı için teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi yarım kalan yolun yapılması konusunda, göreve geldikten kısa süre sonra girişimlere başladık. Ta 25 Kasım 2019 günü saat 18:00'de Sayın Valimiz, ben, Genel Sekreter’imiz ve ilgili genel sekreter yardımcımız Valilikte bu konunun çözümü için görüşmeler gerçekleştirdik. Kaynak yetersizliği nedeniyle sürece, İBB'nin devam etmesi zordu. Yaklaşık 1 yılı aşkın süredir de inşaatın durduğunu kendilerine aktardık. Hastane yolunun tamamlanması da birinci öncelik olarak toplantıda ele alındı. Sayın Valimiz ile konunun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına götürülmesi ve inşaatın bakanlık tarafından sürdürülmesi konusunda fikir birliğine varmıştık. Kasım ayından ta ki 1 Nisan tarihine kadar, bu yol için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızdan bir geri dönüş ya da bir adım gelmemişti. Bize iletilmedi. Dün yapılan açıklamayla, bakanlığımız süreci yürüteceğini belirtti. Bu da mutluluk verici. Umarım kısa zamanda İstanbulluların hizmetine bu yol girer."

'Mayıs ayında hastanemizle birlikte yollarımız da hizmet vermeye başlayacak'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dün yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Açılışı mayıs ayına çekilen hastane hizmete girdiği zaman vatandaşların, hastaların, ziyaretçilerin ve refakatçilerin hastaneye erişimi mümkün değildir. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hastanenin ulaşım yolları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yol ağına alındı. Biz de hastanenin etrafındaki yolların yapımına hızlı bir şekilde başladık. Şu an arazide yüklenicimiz, iş makineleri ve işçilerle yolların hastane açılışına yetiştirilmesi için çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. Mayıs ayında hastanemizle birlikte yollarımız da hizmet vermeye başlayacak. Bu sıkıntılı süreçte vatandaşlarımıza ve hastalarımıza büyük kolaylıklar sağlayacak, Kovid-19 ile mücadelemize katkı yapacak."