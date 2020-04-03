Türkiye Cumhuriyeti Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından alınan karara göre, 3 ay süreyle elektrik ve doğalgaz faturaları için sayaç okuma yapılmayacak; abonelere geçmiş tüketim ortalamalarına göre fatura gönderilecek.
EPDK, corona virüs salgını nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturaları için yeni bir karar aldı. Buna göre, elektrik ve doğal gaz sayaçları 3 ay okunmayacak ancak tüketiciye geçmiş dönem tüketim ortalamalarına göre fatura kesilmeye devam edilecek.
Türkiye Cumhuriyeti Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından alınan karara göre, 3 ay süreyle elektrik ve doğalgaz faturaları için sayaç okuma yapılmayacak; abonelere geçmiş tüketim ortalamalarına göre fatura gönderilecek.
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