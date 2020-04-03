Ölüm orucundaki Grup Yorum üyesi Helin Bölek hayatını kaybetti

Grup Yorum, Bölek'in ölümünü Twitter hesabından, "288 gündür ölüm orucunda olan Grup Yorum üyesi Helin Bölek’i şehit verdik… Herkesi direniş evine şehidimizi sahiplenmeye çağırıyoruz" sözleriyle duyurdu.

Grup Yorum üyeleri, çalışmalarını yürüttükleri İdil Kültür Merkezi’ne polis baskınlarının son bulması, üyelerinin İçişleri Bakanlığı’nın arananlar listesinden çıkarılması, 3 yıldır devam eden konser yasaklarının kaldırılması ve üyelerinin serbest bırakılması talepleriyle açlık grevine başlamışlardı.

Grup üyeleri İbrahim Gökçek ve Helin Bölek hapishanelerde başlattıkları süresiz ve dönüşümsüz açlık grevlerini tahliye olmalarına rağmen evlerinde sürdürürken 11 Mart 2020 günü İstanbul Emniyetinin talebi üzerine polis zoru ile hastaneye kaldırıldı. İkili zorla müdahale tehdidiyle karşı karşıya kalırken kaldırıldıkları Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 16 Mart 2020 günlü kararı ile taburcu edildi.

Geçtiğimiz günlerde, hak savunucuları Helin Bölek ve ölüm orucundaki diğer Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in durumunu hakkında İçişleri Bakanlığı'yla görüştü. Hak savucunuları görüşmeye ilişkin, "Açlık grevinde bulunanların açlık grevlerini bırakmaları halinde taleplerinin değerlendirileceği ifade edildi" ifadelerini kullanmıştı.