Kızılay Genel Başkanı Kınık: İmmün plazma tedavisi için günde 750 bağışçıdan plazma alabilecek kapasitedeyiz

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, koronavirüs tedavisinde kullanılmak üzere karşı antikor içeren ilk plazma bağışını sırasında canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Yayında koronavirüsü atlatmış Doktor Kürşat Reşat Demir'den plazma alındı.

Bu sırada bağış hakkında açıklamalarda bulunan Kınık, "İyileştikten 14 gün sonra plazma alma işlemine başlayabiliyoruz. Bu süre 3 hafta kadar sürüyor. Kan verecek, plazma verecek olan vatandaşlarımızın bu süreye dikkat etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kimler bağış yapabilir?

Hastalığı geçirmiş ve iyileşmiş olduğu kanıtlanmış olan kişilerin bağış yapabileceğini belirten Kınık, "Sağlık bakanlığı bu hafta itibarıyla 400 civarındaki iyileşmiş hastamızın bilgilerini paylaştılar. Farklı üniversite hastanelerimizde de hastalar bu bağışı yapabilecekler" diye konuştu.

Kınık ayrıca, İstanbul, Gaziantep, Trabzon, İzmir, Ankara, Adana, Bursa, Samsun, Antalya ve Denizli olmak üzere 10 ilimizde 13 bağış noktası oluşturulduğunu söyledi ve "Koronavirüsü yendikten sonra 14 gün geçen bütün kahramanlarımızı, cephede savaşan diğer hastalarımızın da kahramanı olmaya davet ediyoruz" dedi.

'Bir hasta 6 insana şifa olacak'

Bağış yapanlardan birer hafta arayla 3 kez plazma alınacağını belirten Kınık, "Bir hasta 6 insana şifa olacak. 6 insanı ölümün kıyısından çekebilecek" ifadelerini kullandı.

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