Selvi: Soylu istifadan önce Erdoğan'la görüştü, 'Efendim, sizin elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum' dedi

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifa etmeden önce Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ve aralarında geçen diyalogu bugünkü köşesinde yazdı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından telefonunu kapatıp eşiyle birlikte Ankara'dan İstanbul'a doğru yola çıktığını belirtti.

Selvi,"Hem de kapsamlı bir görüşme gerçekleşmiş.Kamuoyuna açıklama yapılmadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Süleyman Soylu arasında bir görüşme gerçekleşmiş. Soylu, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaşanan kargaşadan dolayı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu söylemiş. Bedel ödeme adına istifa etmek istediğini ifade etmiş" bilgisini paylaştı.

Erdoğan ve Soylu ne konuştu?

Selvi'nin bugünkü yazısında Erdoğan ile Soylu arasında geçtiğini söylediği diyalog ise şu şekilde:

"Erdoğan - Gerek yok.

Soylu - Efendim konjonktür onu gerektiriyor. Sizin elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum

Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ikinci bir şey söylemesini beklemeden, 'Hakkınızı helal edin' demiş."