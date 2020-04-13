İzmir Tabip Odası: 266 sağlık çalışanı koronavirüs taşıyor

İzmir Tabip Odası, yaptığı açıklama ile şehirde Kovid-19'a yakalanan sağlık çalışanı sayısını ve görevlerini açıkladı.

Açıklamaya göre, İzmir’de 29’u asistan, 19’u aile hekimi olmak üzere 106 hekim, 82 hemşire/ebe/sağlık memuru, 30 personel, 12 tıbbı sekreter, 10 teknisyen, 19 memur, 3 eczacı, 1 psikolog, 2 güvenlik görevlisi ve 1 şoför olmak üzere toplam 266 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı.

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