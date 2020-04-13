Soma'daki maden kazası soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

Manisa'nın Soma ilçesinde 10 Nisan'da meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği maden kazasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Manisa'nın Soma ilçesi Cenkyeri mahallesinde 10 Nisan Cuma günü özel bir şirkete ait maden ocağında saat 13.00 sıralarında meydana gelen göçükte 3 maden işçisi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralı olarak kurtuldu.

Konuyla ilgili olarak Soma İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Soma İlçe Jandarma ekiplerince 40 yaşındaki B.E., 43 yaşındaki A.S. ile 40 yaşındaki Ş.A. (40) bugün öğlen saatlerinde gözaltına alındı.

Soma Devlet Hastanesi’ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen 3 zanlı, Soma İlçe Jandarma Karakolu'nda alınan ilk ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi.

Soma Adliyesi'ne getirilen 3 zanlıdan A.S. ve Ş.A. tutuklanarak cezaevinde gönderilirken, B.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.