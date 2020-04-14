Erdoğan: İnfaz düzenlemesi kamu vicdanının hassasiyetleri dikkate alınarak hazırlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen İnfaz Kanunu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Ceza adaletinin olmadığı bir yerde vicdanların sızısını durdurmak mümkün değildir" diyen Erdoğan, "Uzun bir hazırlık döneminin ardından Meclis'e sunduğumuz yeni infaz düzenlemesiyle sistemin işleyişini hem mağdurlar hem suçlular açısından çok daha adil bir hale getirmeyi amaçladık" ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Yeni infaz düzenlemesi, uygulamadaki sıkıntılar yanında, milletimizin ve kamu vicdanının hassasiyetlerini de dikkate alarak hazırlanmıştır. Genel Kurul'da kabul edilen bu düzenleme oldukça önemli yenilikler getiriyor. Yeni infaz düzenlemesiyle sistemin işleyişini hem mağdurlar hem suçlular açısından çok daha adil bir hale getirmeyi amaçladık. Yargı Reformu Stratejimizi, bu sürecin en önemli halkalarından biri olarak görüyorum" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz kanunu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu https://t.co/yxcSd4dQNB — AA Canlı (@AACanli) April 14, 2020

'Adalet arayışında daha yapacak çok işimizin olduğunu biliyoruz'

​Açıklaması video olarak yayımlanan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

'Bahçeli'ye de şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum'