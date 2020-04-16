Halk TV'de üst düzey ayrılık

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Sedat Bozkurt istifa etti. Bozkurt, "Fiilen Halk TV ile ilişkimi 26 Ocak'ta bitirdim" dedi.

Halk TV’de üst düzey bir ayrılık yaşandı. Kanalın, Cafer Mahiroğlu'na satılmasının ardından Genel Yayın Yönetmeni koltuğuna oturan Sedat Bozkurt, görevini bıraktığını açıkladı.

Gazeteci Talat Atilla’ya açıklama yapan Bozkurt, "26 Ocak’ta küçük bir operasyon geçirdim, 31 Ocak tarihinde de Halk TV ile ilgili kararımı kanalın yeni sahibine bildirdim. Fiilen Halk TV ile ilişkimi 26 Ocak’ta, resmen raporumun bittiği gün bitirdim” ifadelerini kullandı.

Sedat Bozkurt Talat Atilla'ya açıkladı: Halk TV'den istifa ettim https://t.co/I4c22ALhDt — TURKTIME (@turktimecom) April 15, 2020

​Bozkurt, kararı neden açıklamadığı sorusuna, "Kanalın sahibi Cafer Bey’in ricası üzerine de bunu açıklamadım. Halk TV ile herhangi bir ilişkim 2.5 aydır söz konusu değil. Yeni sahibi ile çalışanlara başarılar dilerim" yanıtını verdi.