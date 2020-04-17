İstanbul'da yasağa rağmen boş arazide tıraş

İstanbul Sultangazi'de bir kişi boş arazide koronavirüs yasaklarına aldırış etmeden tıraş yaptı.

Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın 21 Mart'ta aldığı karar doğrultusunda berber, kuaför ve güzellik salonları tedbir kapsamında kapatıldı.

İş yerlerinin kapanmasının ardından Türkiye'de birçok ilde bazı berberler yasak olmasına rağmen evlerde, çatılarda ve sokakta tıraş yapmaya devam ediyor.

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde çekilen görüntülerde ise berber olduğu belirtilen bir kişi, boş bir arazide müşterisini tıraş etti.

Tıraş olan kişinin daha sonra aynaya bakarak saçını kontrol ettiği de görüntülere yansıdı.