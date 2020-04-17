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17:05 17 Nisan 2020
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    Erdoğan'ın talimatıyla 25 bin Türk'ün tahliyesi 27 Nisan'da tamamlanacak: En fazla kişinin getirileceği ülke Almanya

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (199)
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202004171041853339-erdoganin-talimatiyla-25-bin-turkun-tahliyesi-27-nisanda-tamamlanacak/

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin Türk vatandaşının yaklaşan ramazan ayı ve bayramını evlerinde geçirebilmesi için başlatılan tahliye operasyonu 27 Nisan'da tamamlanacak. Operasyon kapsamında en fazla vatandaşın getirileceği ülke olan Almanya'dan 3 bin 269 kişi tahliye edilecek.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bu sabah yurt dışındaki vatandaşların ramazan ayı ve bayramını aileleriyle geçirebilmesi için yeni bir tahliye operasyonu başlatıldığını duyurdu.

    Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan operasyon kapsamında, 59 ülkedeki yaklaşık 25 bin vatandaş Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçaklarla tahliye edilecek.

    © AA /
    Yurt dışında Kovid-19 nedeniyle ölen Türk vatandaşı sayısı 320'ye çıktı
    Türkiye'ye getirilen vatandaşların, Sağlık Bakanlığı'nca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularının olup olmadığına ilişkin muayeneleri yapılacak.

    Bulguya rastlanan vatandaşlar, hastanelerde tedavi altına alınacak, rastlanmayanlar Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından operasyon için hazırlanan 62 ildeki toplam 26 bin kişi kapasiteli yurtlarda 14 gün misafir edilecek.

    Vatandaşların yurtlara dağıtımı ve karantina sürecinin sonunda herhangi bir hastalık belirtisi göstermeyenlerin evlerine ulaştırılması AFAD tarafından yapılacak.

    Operasyon kapsamında tahliye edilecek vatandaşların getirileceği ülkeler

    Operasyon kapsamında en fazla vatandaşın getirileceği ülke olan Almanya'dan 3 bin 269 kişi tahliye edilecek. Bu ülkeyi, 2 bin 201 kişi ile Suudi Arabistan ve 1632 kişi ile ABD izleyecek.

    Daha sonra sırasıyla, İngiltere'den 1559, Kuveyt'ten 1463, Cezayir'den 1200, Ukrayna'dan 863, Irak'tan 861, Fransa'dan 696, Azerbaycan'dan 662, Hollanda'dan 648, Kanada'dan 543, KKTC'den 540, Birleşik Arap Emirlikleri'nden 538, Polonya 488, İspanya'dan 455, Rusya'dan 380, Kuzey Makedonya'dan 394, Kırgızistan'dan 352 ve İsviçre'den 341 kişi getirilecek.

    Tahliye operasyonu kapsamındaki diğer ülkeler ise şunlar:

    "Belçika, Malta, Mısır, İrlanda, Moldova, Macaristan, Romanya, Çekya, Kosova, Arnavutluk, Bahreyn, Sırbistan, İtalya, İsveç, Ürdün, Umman, İran, Sudan, Avusturya, Slovakya, Fas, Tayland, Karadağ, Danimarka, Gana, Senegal, Benin, Katar, Etiyopya, Somali, Moritanya, Nijer, Kenya, Bangladeş, Pakistan, Malezya, Singapur, Hindistan ve Bosna Hersek."

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (199)
    Etiketler:
    İtalya, Sırbistan, Hindistan, Etiyopya, Gana, Senegal, Cezayir, Ukrayna, Irak, Fransa, İspanya, İsviçre, KKTC, Rusya, Mısır, Malta, Kuzey Makedonya, Kırgızistan, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Almanya, AFAD, Türk Hava Yolları, Kredi Yurtlar Kurumu, Türkiye, Karantina, Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Recep Tayyip Erdoğan, Fuat Oktay
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    Karatepe-Aslantaş arkeolojik alanı, Anadolu coğrafyasında Geç Hitit Dönemi’nde kurulan kent devletlerinden biri olan Adanava’nın bir uç kalesi olarak görkemli suru ve sur kapılarıyla dönemin savunma mimarlığının ünik bir örneği olarak günümüze ulaşıyor. Arkeolojik alan Geç Hitit kale planlamasının yanı sıra anıtsal ve sanatsal değeri olan kapı girişleriyle de döneminin yüksek mimarlık ve sanat anlayışını sergileyen özgün bir örnek. Fenikece ve Luvice olarak tasarlanan çift dilli yazıtları Karatepe-Aslantaş’ı arkeoloji dünyasında öne çıkaran bir başka özellik. Her iki kapısında bulunan bazalt stel ve kabartmalar üzerinde hem Fenike alfabesi ile hem de Luvi hiyeroglifi ile yazılmış, bu dillerdeki en uzun iki dilli metin olan yazıtlar Luvi hiyeroglifinin çözülmesinde önemli role sahip. Arkeolojik alanlarda yerinde koruma ve alan yönetiminin ilk örneklerinden birinin sergilenmesi açısından da öne çıkan alan bu niteliklerinden dolayı “Karatepe-Aslantaş Arkeolojik Alanı” olarak Dünya Miras Geçici Listesi’ne kabul edildi.
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