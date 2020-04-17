İmamoğlu: Savunmamızı pazartesi günü müfettişe teslim edeceğiz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından bağış kampanyası nedeniyle başlatılan soruşturma ile ilgili açıklama yaptı. Yardım toplama kanununa aykırı olduğu iddiasıyla soruşturmanın başlatıldığını belirten İmamoğlu, "Belgeleri ile savunmamızı pazartesi günü ilgili müfettişe teslim edeceğiz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs salgınında mağdur olan dar gelirli vatandaşlar için açılan yardım kampanyası nedeniyle, İçişleri Bakanlığı tarafından, İBB hakkında açılan soruşturmayla ilgili açıklama yaptı.

"Biz, yasal bağış topladığımıza dair düşüncemizde netiz" diyen İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Gündemde olan bağış kampanyamızı araştırmak için Büyükşehir Belediyemize müfettiş geldi. Yardım toplama kanununa aykırı olduğu iddiasıyla bir süreç başlatıldı. Belediye ile ilgili olan bu süreçte doğal olarak bizden de bilgi ve belge istendi. Burada, yardım toplama işlemine dair aykırılık iddiaları üzerine araştırmayı, ön incelemeyi yapacaklar. Elbette, bu süreçten sonra bir karar verilecek. Biz, yasal bağış topladığımıza dair düşüncemizde netiz. Belgeleri ile savunmamızı Pazartesi günü ilgili müfettişe teslim edeceğiz.”