İstanbul'da 23 Nisan hazırlıkları: Polis vatandaşa 100 bin bayrak dağıttı

İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 100 bin bayrak dağıtıldı. İstanbul Valiliği ve İstanbul Ticaret Odası iş birliğinde hazırlanan bayraklar polis ekiplerince vatandaşlara ulaştırıldı.

Corona virüsü sebebiyle bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programları dışarıda yapılamayacak.

Çocukların sokağa çıkmasının yasak olduğu süreçte, birçok aile balkonlarını ve evlerini 23 Nisan temalı süslerle ve Türk bayraklarıyla donatarak bayramı kutlayacak.

Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre, İstanbul Valiliği ve İstanbul Ticaret Odası, 23 Nisan'ın 100. yıl dönümü için 100 bin Türk bayrağı hazırladı.

Bayraklar İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dağıtıldı.

Polis ekipleri, meydanlarda, caddelerde, iş yerlerinde giderek, bayrak dağıtırken; bazı vatandaşlar da kendilerine Türk Bayrağı veren polislerle fotoğraf çektirdi.