Tüketici Merkezi Onursal Başkanı Ağaoğlu'ndan yüksek faturaya karşı vatandaşa 5 öneri

Cumhuriyet'ten Gamze Bal'ın haberine göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) elektrik ve doğalgaz faturalarındaki 'kıyasen uygulama' kararı sonrası ilk faturalar gelmeye başladı.
Koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında evde kalma süresi arttığı için meskenlerde tüketim yükseldi ve faturalar arttı.
Dağıtım şirketleri EPDK’nın bu kararının yalnızca karantinaya alınan yerlerde geçerli olduğunu hatırlatarak, martta bu kararın uygulanmasına gerek duyulmadığını belirtiyor. Ancak karantina tedbirleri artarsa nisan ayı için bu karar uygulanabilir.
Son iki yılda konutta kullanılan elektriğe yüzde 57.92, doğalgaza yüzde 59.93 zam gelirken Tüketici Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, vatandaşın dağıtım şirketlerine güveni kalmadığı için faturalara yönelik şikayetlerin sürekli arttığını vurguladı.
Ağaoğlu, fatura konusunda tüketicilere bazı önerilerde bulundu.
'Faturalarda 'son işaret'e dikkat'
- Faturanın yalnızca ödeme tutarı kısmına değil, gün sayısı ve tüketim miktarına bakılmalı. 30 güne 300 kw saat ise 10 kw tüketmişimdir. Bu ayki faturada 34 güne 340 kw olabilir.
- 'Geçen ay 200 lira gelen faturam bu ay daha dikkatli kullandığım halde 240 lira geldi' deniliyor... Toplam tutarı tükettiğiniz kw saate bölün, birim brüt ücreti öğrenin. Değişebilir.
- Tüm faturalarda 'son işaret' diye bir bölüm var. Faturadaki son işaret ile sayacın üzerindeki son işarette bir tutarsızlık görürseniz dağıtım şirketine itirazda bulunun. Örneğin, iki gün önce evime bırakılan faturada son işaret 350 yazıyor, iki gün sonra sayaca baktığımda 350’nin altındaysa, örneğin 320 ise 30 kw fazla yazılmış demektir.
- 200 TL civarında gelen faturanız 600 TL geldi, bir yanlışlık tespit ettiniz ama son ödeme tarihi geçiyor. Tüketicinin itiraz ettiği fatura, bir önceki ay faturasının yüzde 30’undan fazla ise tüketici son ödeme tarihine kadar bir önceki ay fatura tutarını ödediği takdirde enerjisi kesilemez.
- Faturayı son ödeme tarihine yakın bir vakitte getiriyorlar. Bir gün geç yatırınca 27 TL civarında açma kapama ücreti isteniyor. Fiilen kesme-açma yapmadıkça bu ücreti alamazlar. Fiilen kesme-açma yapabilmeleri için de son ödeme tarihinden sonra, ödenmediği takdirde bir kesme ihbarnamesi bırakıp, 5 işgünü süre tanınması gerekir. Bu süre dolmadan enerji kesilemez.
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