Tüketici Merkezi Onursal Başkanı Ağaoğlu'ndan yüksek faturaya karşı vatandaşa 5 öneri

Vatandaşlar 'kıyasen uygulama' kararı sonrası yüksek gelen faturalara tepki gösterirken, dağıtım şirketleri ise evde kalma süreleri arttığı için faturaların yükseldiğini savundu. Tüketici Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, yüksek fatura konusunda tüketicilere 5 öneride bulundu.

Cumhuriyet'ten Gamze Bal'ın haberine göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) elektrik ve doğalgaz faturalarındaki 'kıyasen uygulama' kararı sonrası ilk faturalar gelmeye başladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında evde kalma süresi arttığı için meskenlerde tüketim yükseldi ve faturalar arttı.

Dağıtım şirketleri EPDK’nın bu kararının yalnızca karantinaya alınan yerlerde geçerli olduğunu hatırlatarak, martta bu kararın uygulanmasına gerek duyulmadığını belirtiyor. Ancak karantina tedbirleri artarsa nisan ayı için bu karar uygulanabilir.

Son iki yılda konutta kullanılan elektriğe yüzde 57.92, doğalgaza yüzde 59.93 zam gelirken Tüketici Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, vatandaşın dağıtım şirketlerine güveni kalmadığı için faturalara yönelik şikayetlerin sürekli arttığını vurguladı.

Ağaoğlu, fatura konusunda tüketicilere bazı önerilerde bulundu.

'Faturalarda 'son işaret'e dikkat'