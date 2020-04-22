CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu

CHP, AK Parti ve MHP tarafından hazırlanarak Meclis'te kabul edilen infaz yasasının usul yönünden iptali için bugün Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkındaki kanunun şeklen yürürlüğünün durdurulmasını içeren başvuruyu CHP grubu adına Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, infaz düzenlemesine ilişkin, "Gaspçı, yolsuzluk yapan, devleti soyan, çocukları fuhşa teşvik eden hapiste kalması gerekirken, bunlar neden bizim aramızda gezsinler, hangi gerekçeyle biz bunları hapishanelerden çıkarıyoruz?" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, infaz düzenlemesinin kamu vicdanının hassasiyetleri dikkate alınarak hazırlandığının söylemişti.