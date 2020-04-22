Kayıt
20:44 22 Nisan 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans ile katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

    Türkiye'de koronavirüs kaynaklı can kaybı 2376'ya yükseldi: Son 24 saatte 117 kişi hayatını kaybetti

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (312)
    21027
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104188/99/1041889916_0:47:1200:722_1200x675_80_0_0_109e69e78ada5e2a0bf6b103284adedc.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202004221041889891-saglik-bakani-koca-koronavirus-aciklama/

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Son 24 saatte 3083 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 117 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 98 bin 674, can kaybı 2376 oldu'' dedi.

    Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

    ​-Mücadelenin görünmeyen kahramanları bu mücadeleye gücen duyanlardır. Eğer bunlara güvenmeseydiniz tedbirlere itimat etmezdiniz. Güven yoksa mücadele yürümez 

    - Paylaştığımız bilgilerin sağlam olduğunu biliyorsunuz. 

    - Bugün 37 bin 535 yeni testin sonucunu aldık. 3 bin 83 yeni hasta tespit edildi. Toplam vaka sayımız 98 bin 674'e ulaştı. Son 24 saat içinde 117 hastamızı kaybettik. 

    - Yoğun bakımda 1814 hasta var, 985 hasta solunum cihazına bağlı. 

    - Son bir günde can kaybı ve vaka azaldı. 

    - Türkiye'de her üç yataktan sadece 1 tanesi dolu. Avrupa'da bütün yatakların dolu halde olduğunu düşünüldüğünde aradaki fark görülmüş olacaktır. Halen yüzde 30 dolulukla bu hizmeti sürdürüyoruz. Bu, tedavide ne kadar başarılı bir sonuç elde ettiğimizi göstermesi için son derece önemli. 

    - Pandemiye rağmen şu anda bile gerek servis, gerek yoğun bakım odalarımız pandemiden önceki kadar bile dolu değil. 

    - Çin'e benzer bir seyir izlediğimiz görülmektedir. Ölüm oranlarının stabilleştiği bir tabloyu çok net görüyoruz. 

    - Türkiye'de vakaların, pnömoni yani zatürre olma oranı her geçen gün azaldı.

    - Pandemiye rağmen şu anda bile gerek servis, gerek yoğun bakım odalarımız pandemiden önceki kadar bile dolu değil. 

    - Hayatını kaybedenlerin yüzde 8'i 60 yaşından küçük ve başka bir hastalığı olmayan kişilerdir. 

    - Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi kademeli şekilde normalleşmemiş tedbirlere uygun hareket etmeniz sayesinde olacaktır. Bayram ve sonrasında kademeli olarak normalleşme sürecine geçebilmemiz tedbirlere uyma sıkılığına bağlıdır. Sosyal mesafe konusunda taviz vermemeliyiz.  Kurallara uymamız ve bilinçli hareket etmemiz ölçüsünde normalleşme takvimi gecikmeyecektir. 

    - Ramazan sohbetlerini gelecek yıla erteleyelim. Ramazan kendine has canlılığı beraberinde getirir. Ama getirdiği en güzel şey bir karara uyma ve bozma sınavıdır. Ramazanı tedbirleri gevşetmenin bahanesi olarak görmemeliyiz. 

    Soru-cevap

    - (Aşı çalışmaları) Aşı çalışmaları 6 merkezde devam ediyor. 3'ünde virüsün izolasyonu sağlandı. Bugün İngiltere sağlık bakanıyla görüştüm. Türkiye İngiltere'ye ikinci kez yardım yapacak. 

    - Başakşehir Şehir Hastanesi 20 Mayıs’ta tamamen açılınca sağlık personeli olarak 3 bin 750 kişi başlamış olacak.

    (İkinci dalga gelir mi?) Bu çerçevede olmaya devam edilirse yeni bir dalga beklemiyoruz. Yeni bir dalga, tedbirlere uymamızla doğru orantılı.

    - Özel sağlık kuruluşlarında izne çıkarma olduğunu bilmiyorum, doğru olduğunu zannetmiyorum. 

    - (New York Times'in iddiaları) Söz konusu haber Türkiye karşıtlığı üzerine özellikle kurgulanmış bir haber. Biz bugüne kadar şeffaf bir şekilde bütün bilgilendirmeleri DSÖ'ye, DSÖ'nün istediği şekliyle verdik, vermeye devam ediyoruz.

    - Elimizdeki veriler salgının kontrol altında olduğunu gösteriyor.  Yatak doluluk oranı bu kadar düşük olan Türkiye'de ölüm oranı nasıl yüksek bekleniyor?

    - Hekimlerimiz bugün destan yazıyor, gurur duyalım. Sağlık çalışanlarımızın özellikle hekimlerimizin bu dönemde destan yazdığından emin olunuz 

    - Geçlerimiz haklı, büyüklerimiz haklı, çok büyük fedakarlıkta bulundular. 65 yaş üzeri yasak öncesi pozitif oranı yüzde 38'lerden yüzde 17'ye kadar düştü. Bu büyüklerimizi ne kadar koruduğumuzu gösteren önemli bir sonuç. Önümüzdeki birkaç haftayı daha sabırla geçirelim. 

    - Salgın döneminde hekim sayısı konusunda sorunumuz yok. 

    - (Toplu taşıma sefer sayılarının azalması) Mesafenin korunabilir olması önemli. Sefer sayılarını azaltmak değil artırmanın daha iyi olacağına inanıyoruz. Azaltmanın doğru olduğuna inanmıyoruz. 

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (312)
    Etiketler:
    Sokağa çıkma yasağı, Koronavirüs, Koronavirüs Bilim Kurulu, Fahrettin Koca
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Rusya'nın başkenti Moskova'daki Lenin heykeli
    Vietnam’dan Antarktika’ya: Dünyanın dört bir yanındaki Lenin heykelleri
    Karikatür
    ABD'de petrol fiyatları ilk kez sıfırın altına düştü
    İnfografik
    Yeni Rus korvet 'Retivıy'
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet