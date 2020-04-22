Türkiye'de koronavirüs kaynaklı can kaybı 2376'ya yükseldi: Son 24 saatte 117 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Son 24 saatte 3083 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 117 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 98 bin 674, can kaybı 2376 oldu'' dedi.

Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

​-Mücadelenin görünmeyen kahramanları bu mücadeleye gücen duyanlardır. Eğer bunlara güvenmeseydiniz tedbirlere itimat etmezdiniz. Güven yoksa mücadele yürümez

- Paylaştığımız bilgilerin sağlam olduğunu biliyorsunuz.

- Bugün 37 bin 535 yeni testin sonucunu aldık. 3 bin 83 yeni hasta tespit edildi. Toplam vaka sayımız 98 bin 674'e ulaştı. Son 24 saat içinde 117 hastamızı kaybettik.

- Yoğun bakımda 1814 hasta var, 985 hasta solunum cihazına bağlı.

- Son bir günde can kaybı ve vaka azaldı.

- Türkiye'de her üç yataktan sadece 1 tanesi dolu. Avrupa'da bütün yatakların dolu halde olduğunu düşünüldüğünde aradaki fark görülmüş olacaktır. Halen yüzde 30 dolulukla bu hizmeti sürdürüyoruz. Bu, tedavide ne kadar başarılı bir sonuç elde ettiğimizi göstermesi için son derece önemli.

- Pandemiye rağmen şu anda bile gerek servis, gerek yoğun bakım odalarımız pandemiden önceki kadar bile dolu değil.

- Çin'e benzer bir seyir izlediğimiz görülmektedir. Ölüm oranlarının stabilleştiği bir tabloyu çok net görüyoruz.

- Türkiye'de vakaların, pnömoni yani zatürre olma oranı her geçen gün azaldı.

- Pandemiye rağmen şu anda bile gerek servis, gerek yoğun bakım odalarımız pandemiden önceki kadar bile dolu değil.

- Hayatını kaybedenlerin yüzde 8'i 60 yaşından küçük ve başka bir hastalığı olmayan kişilerdir.

- Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi kademeli şekilde normalleşmemiş tedbirlere uygun hareket etmeniz sayesinde olacaktır. Bayram ve sonrasında kademeli olarak normalleşme sürecine geçebilmemiz tedbirlere uyma sıkılığına bağlıdır. Sosyal mesafe konusunda taviz vermemeliyiz. Kurallara uymamız ve bilinçli hareket etmemiz ölçüsünde normalleşme takvimi gecikmeyecektir.

- Ramazan sohbetlerini gelecek yıla erteleyelim. Ramazan kendine has canlılığı beraberinde getirir. Ama getirdiği en güzel şey bir karara uyma ve bozma sınavıdır. Ramazanı tedbirleri gevşetmenin bahanesi olarak görmemeliyiz.

Soru-cevap

- (Aşı çalışmaları) Aşı çalışmaları 6 merkezde devam ediyor. 3'ünde virüsün izolasyonu sağlandı. Bugün İngiltere sağlık bakanıyla görüştüm. Türkiye İngiltere'ye ikinci kez yardım yapacak.

- Başakşehir Şehir Hastanesi 20 Mayıs’ta tamamen açılınca sağlık personeli olarak 3 bin 750 kişi başlamış olacak.

- (İkinci dalga gelir mi?) Bu çerçevede olmaya devam edilirse yeni bir dalga beklemiyoruz. Yeni bir dalga, tedbirlere uymamızla doğru orantılı.

- Özel sağlık kuruluşlarında izne çıkarma olduğunu bilmiyorum, doğru olduğunu zannetmiyorum.

- (New York Times'in iddiaları) Söz konusu haber Türkiye karşıtlığı üzerine özellikle kurgulanmış bir haber. Biz bugüne kadar şeffaf bir şekilde bütün bilgilendirmeleri DSÖ'ye, DSÖ'nün istediği şekliyle verdik, vermeye devam ediyoruz.

- Elimizdeki veriler salgının kontrol altında olduğunu gösteriyor. Yatak doluluk oranı bu kadar düşük olan Türkiye'de ölüm oranı nasıl yüksek bekleniyor?

- Hekimlerimiz bugün destan yazıyor, gurur duyalım. Sağlık çalışanlarımızın özellikle hekimlerimizin bu dönemde destan yazdığından emin olunuz

- Geçlerimiz haklı, büyüklerimiz haklı, çok büyük fedakarlıkta bulundular. 65 yaş üzeri yasak öncesi pozitif oranı yüzde 38'lerden yüzde 17'ye kadar düştü. Bu büyüklerimizi ne kadar koruduğumuzu gösteren önemli bir sonuç. Önümüzdeki birkaç haftayı daha sabırla geçirelim.

- Salgın döneminde hekim sayısı konusunda sorunumuz yok.

- (Toplu taşıma sefer sayılarının azalması) Mesafenin korunabilir olması önemli. Sefer sayılarını azaltmak değil artırmanın daha iyi olacağına inanıyoruz. Azaltmanın doğru olduğuna inanmıyoruz.