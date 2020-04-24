Bildirici: Sanırım ben de koronavirüse yakalandım

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliği 31 Ekim’de yapılan toplantıyla düşen Faruk Bildirici, Twitter hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalanmış olabileceğini söyledi.

20 gün kadar süren ateş, kas ağrısı, halsizlik ve kuru öksürük şikayetlerinin geçtiğini ancak yine de her ihtimale karşı kendisini karantinaya aldığını belirten Bildirici, gelecek hafta test yaptıracağını açıkladı.

Bildirici açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sanırım ben de koronaya yakalandım. 20 gün kadar süren ateş, kas ağrısı, halsizlik ve kuru öksürük bitti. Bu süreçte c vitamini takviyesi, bol su ve ateş 39'a çıktığında parasetamol aldım, soğuk pres uyguladık. Ama her ihtimale karşı karantinaya devam ediyorum. Test yaptırmadığım için kesin söylemek mümkün değil ama hastalık boyunca konuştuğum doktor arkadaşların da düşüncesi buydu. Nefes alma sorunu yaşamadığım için hastaneye gitmemi istemediler, o yüzden test yaptırmadım. Antikor oluşması için beklemem gereken süre haftaya tamamlanacak. O zaman gidip test yaptıracağım, randevu da aldım. Ancak o zaman korona olup olmadığı kesinleşecek. Ben yine de bu ihtimale göre davrandım, halen de öyle devam ediyorum. Sadece deneyim aktarımı olması için yazıyorum.”

Test yaptırmadığım için kesin söylemek mümkün değil ama hastalık boyunca konuştuğum doktor arkadaşların da düşüncesi buydu.Nefes alma sorunu yaşamadığım için hastaneye gitmemi istemediler,o yüzden test yaptırmadım. Antikor oluşması için beklemem gereken süre haftaya tamamlanacak — Faruk Bildirici (@farukbildirici) April 24, 2020

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O zaman gidip test yaptıracağım, randevu da aldım. Ancak o zaman korona olup olmadığı kesinleşecek. Ben yine de bu ihtimale göre davrandım, halen de öyle devam ediyorum. Sadece deneyim aktarımı olması için yazıyorum. — Faruk Bildirici (@farukbildirici) April 24, 2020

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