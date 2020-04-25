CHP'li Yeşilova Belediye Başkanı'na saldırıda 3 kişi tutuklandı

Burdur'da CHP'li Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'e düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili üç kişi tutuklandı.

Yeşilova İlçe Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'in evlerinde silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen otel işletmecisi Evren Erdem ile Şenol Gürcan ve Deniz Bağ, Burdur Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Sekiz kişi ise adli kontrolle serbet bırakıldı.

Başkan Mümtaz Şenel saldırının gerekçesinin, belediyeye ait otel ruhsatının iptal edilmesi olduğunu açıklamıştı. Hastaneden taburcu olan Şenel çiftinin sağlık durumu iyi.