Kaftancıoğlu'nun Misvak'ın karikatürünü canlı yayında fon olarak kullanması sosyal medyada gündem oldu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Joker karakteri şeklinde karikatürize edildiği görseli bugün katıldığı canlı yayında fon olarak kullandı.
Kaftancıoğlu, söz konusu karikatür için daha önce kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Sizi mahkemeye…’ şaka şaka. Niyetinizden bağımsız çok beğendim Jokere benzetilmiş karikatürümü, çizerin kalemine, emeğine sağlık" demişti.
İnsan Hakları Okulu'nun ( @iho_shr ) Karantina'da İnsan Hakları programında sevgili Elçin Aktoprak ve Kerem Altıparmak'ın sorularını yanıtlıyorum. Salgın döneminde Türkiye'de ve dünyada insan haklarını konuşuyoruz. https://t.co/MSHXAyqfzg— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) April 26, 2020
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kendisini kötülemek için yapılan bir karikatürü katıldığı canlı yayında fon olarak kullanması sosyal medyada gündem oldu. pic.twitter.com/cdApzuydLJ— Büyükşehir Çalışıyor 🏡 (@tcbuyuksehir) April 26, 2020
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