Barlas: Türkiye'nin dünyanın ileri ülkelerinden biri olduğunu anlamak için salgın hastalıkla karşılaşmak gerekiyormuş

Gazeteci Mehmet Barlas, Türkiye'nin koronavrüsle mücadelesini değerlendirdiği yazısında "Türkiye'nin dünyanın ileri ülkelerinden biri olduğunu anlamamız için, bir salgın hastalıkla karşılaşmamız gerekiyormuş" ifadelerine yer verdi.

Sabah Gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ön planda bulunduğu, yeni tip Koronavirüs'le mücadelede tüm devlet kurumlarının arasındaki eşgüdümün dünya ülkelerine örnek olacak nitelikte olduğunu söyledi.

Barlas, "Türkiye'nin dünyanın ileri ülkelerinden biri olduğunu anlamamız için, demek bir salgın hastalıkla karşılaşmamız gerekiyormuş..." diye yazdı.

Barlas, açıklanın rakamların salgınla mücadelede iyi işaretler verdiğini, normal hayata geçişin de ustalıkla yönetileceğini savundu.

Barlas'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Türkiye'nin dünyanın ileri ülkelerinden biri olduğunu anlamamız için, demek bir salgın hastalıkla karşılaşmamız gerekiyormuş... Düşünsenize... Dünyanın herhangi bir köşesinde yaşayan Türkler meğer sahipsiz değillermiş. Tam 60 bin Türk vatandaşı bulundukları ülkelerden alınıp anavatanlarına getirildiler...

ABD ve İngiltere

Şu İngiltere'ye, Amerika'ya baksanıza... Meğer sağlık tesisleri açısından bunlar perişan durumdaymışlar... Başkan Trump ya da Başbakan Johnson, koronavirüse karşı hiçbir varlık gösteremediler. Yetmezmiş gibi Boris Johnson bir de hastanelik oldu. Sağlık araç gereçleri açısından yetersizlikleri de her gün sergileniyor.

Çaresiz değiliz

Bizde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Koca'nın ön planda bulunduğu salgınla mücadelede, tüm devlet kurumları arasındaki eş güdüm, dünya ülkelerine örnek olacak nitelikte değil mi? Sonunda başarıya ulaşmaya da galiba az kaldı. Ama yine de yeni hastaneler inşa ediliyor. Bu yeryüzünde kimse Türkiye'nin salgın hastalıklar karşısında çaresiz bir ülke olduğunu iddia edemez."