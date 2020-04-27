İçişleri Bakanlığı: Asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 402 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada son 42 günde asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımlar yapan 402 kişinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada son 42 günde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili asılsız ve provokatif paylaşım yapan şüpheli 855 kişiden 402'sinin yakalandığını duyurdu.

Sosyal medyada son 42 günde, asılsız ve provokatif Koronavirüs paylaşımları yapan;

6️⃣.3️⃣6️⃣2️⃣ sosyal medya hesabı incelendi,

8️⃣5️⃣5️⃣ şüpheli şahıs tespit edildi,

4️⃣0️⃣2️⃣ şahıs yakalandı pic.twitter.com/NkxDx9aoWm — T.C. İçişleri Bakanlığı #EvdeHayatVar🏠 (@TC_icisleri) April 27, 2020

​Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sosyal medyada son 42 günde, asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan, 6 bin 362 sosyal medya hesabı incelendi, 855 şüpheli şahıs tespit edildi, 402 şahıs yakalandı" bilgisi paylaşıldı.