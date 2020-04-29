İsveç'ten Türkiye'ye getirilen koronavirüs hastası Gülüşken'in ağabeyi: Sağlık Bakanı ile hiçbir akrabalığımız yok

İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan ancak tedavi edilmeyerek evine gönderilen Emrullah Gülüşken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

Ankara'ya gelen uçağın ardından Gülüşken, tedavi edileceği hastaneye nakledildi. Olayın ardından sosyal medya üzerinde Gülüşken’in Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın akrabaları olduğu için ambulans uçakla Türkiye’ye getirildiği iddia edildi.

Söz konusu iddiaları yalanlayan Emrullah Gülüşken'in ağabeyi Fevzi Gülüşken, şunları söyledi:

"14 günü geçti bu hastalıkla mücadele ediyor. Çocuğu koronavirüs olduktan sonra kendisi virüsü kaptı. İsveç hastanelerine kaldırdılar, kontrol ettiler. Bu hastalık çıkınca 2 saat sonra kızını aramışlar, 'gelin babanızı eve götürün' demişler. Çocukları beni aradılar ve ne yapmaları gerektiğini sordular. Biz de konsolosluğu aramalarını söyledik. Bundan sonra kızı bir konuşma yaptı sosyal medyada. Ardından Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan, Sağlık Bakanımızdan ve sağlık personellerinden. Bu hizmeti yaptıkları için hepsinden Allah razı olsun. Devletimize, hükümetimize, bayrağımıza Allah zeval vermesin."

'Ülkemize Recep Tayyip Erdoğan gibi kimse gelmedi ve gelmeyecek'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile hiçbir akrabalıklarının olmadığını kaydeden Gülüşken, "Bağlık Bakanı Fahrettin Koca ile hiçbir akrabalığımız yoktur. İcap ederse kimliğimizi gösterebiliriz. Biz Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar mahallesindeniz. Başka bir yerden değiliz, ne Konyalıyız ne İstanbulluyuz ne de başka bir memleketteniz, biz buralıyız. Söylenenlerin hepsi yalan. Bütün Avrupa ve Asya’yı gezdim, bizim Türkiye gibi ülke, hükümetimiz gibi bir hükümet yok. Dünya yaratıldığından şimdiye kadar bizim ülkemize Recep Tayyip Erdoğan gibi kimse gelmedi ve gelmeyecek. Allah razı olsun, Allah başımızdan eksik etmesin. Devletimize, Sağlık Bakanlığı'na yaptıkları her şey için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.