Miras yüzünden babasına kızan kadın, çekiçle ATM'leri parçaladı

Bursa'da babasının annesinden kalan mirası kendisine vermediğini anımsayarak sinir krizi geçiren Nurcan Taş, dün akşam evinde bulunan çekici alarak dışarı çıktı.

Altıparmak caddesi üzerinde bulunan ATM'lerin yanına giden kadın çekiçle ekranları kırarak tuzla buz etti. Öfkeli kadını gören vatandaşlar polise haber verdi.

İHA'nın haberine göre, olay yerine gelen polis ekipleri kadına müdahale etmekte zorlanınca olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı iğneden sonra sakinleşen kadın kontrol altına alınarak ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

'Kimse korkudan müdahale edemedi'

Cinnet getiren kadına müdahale edemediklerini söyleyen Cemal Aydın, "Büfede çalışırken aniden alarm sesi geldi. ATM'lere doğru gelip baktığımızda bir kadın elinde çekiçle ATM'lere saldırıyordu. Çekiçle ekranlara saldırıyordu. Kimse korkudan müdahale edemedi. Polis ekipleri geldiğinde kadını kontrol altına aldı. Biz korktuğumuz için müdahale edemedik. 8 farklı ATM'ye saldırdı" ifadesinde bulundu.