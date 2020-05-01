İBB Halk Ekmek’te ramazan pidesi 1 TL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketi Halk Ekmek tarafından üretilen Ramazan pidesinin fiyatı 1 TL olarak belirlendi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından Halk Ekmek'in Ramazan'da pide üretimine başladığını ve pidelerin 1 TL'den satışa sunulacağını duyurdu.

Ongun “İstanbullulara en ucuz ve sağlıklı ekmeği sunan Halk Ekmek, Ramazan’da pide üretimine de başladı. Vatandaşlarımız 1 TL’den satışa sunulacak pideleri Halk Ekmek büfelerinden temin edebilirler” dedi.

İstanbullulara en ucuz ve sağlıklı ekmeği sunan Halk Ekmek, Ramazan'da pide üretimine de başladı. Vatandaşlarımız 1 TL'den satışa sunulacak pideleri Halk Ekmek büfelerinden temin edebilirler. pic.twitter.com/cyp6D0dAbZ — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) May 1, 2020

​İstanbul'da fırınlarda satılan pide, geçen yıl olduğu gibi 350 gramı 3 lira olarak tüketicilere ulaştırılıyor.