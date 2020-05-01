İBB Halk Ekmek’te ramazan pidesi 1 TL

İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından Halk Ekmek'in Ramazan'da pide üretimine başladığını ve pidelerin 1 TL'den satışa sunulacağını duyurdu.
Ongun “İstanbullulara en ucuz ve sağlıklı ekmeği sunan Halk Ekmek, Ramazan’da pide üretimine de başladı. Vatandaşlarımız 1 TL’den satışa sunulacak pideleri Halk Ekmek büfelerinden temin edebilirler” dedi.
İstanbullulara en ucuz ve sağlıklı ekmeği sunan Halk Ekmek, Ramazan'da pide üretimine de başladı. Vatandaşlarımız 1 TL'den satışa sunulacak pideleri Halk Ekmek büfelerinden temin edebilirler. pic.twitter.com/cyp6D0dAbZ— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) May 1, 2020
İstanbul'da fırınlarda satılan pide, geçen yıl olduğu gibi 350 gramı 3 lira olarak tüketicilere ulaştırılıyor.
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