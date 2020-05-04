Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan 'Yunan Savunma Bakanı'nı taşıyan helikopterin taciz edildiği' iddiasına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Dışişleri Sözcüsü Aksoy, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos'u taşıyan helikopterin taciz edildiğine yönelik iddialarla ilgili açıklama yaptı.
Türk savaş uçaklarının Ege'de rutin faaliyetleri çerçevesinde teşhis görevi icra ettiğini belirten Aksoy, şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Savunma Bakanı'nı taşıyan helikopterin tacizi söz konusu değildir. Rutin uçuşları dramatize ederek gerilimi tırmandırmaya çalışmanın bu ülkeye bir faydası yoktur. Bunun yerine bu meselelerin iki ülke savunma bakanlıkları arasında başlatılan güven arttırıcı önlemler süreci içinde ele alınması gerekir."
Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile Genelkurmay Başkanı General Konstantinos Floros dün öğle saatlerinde Aydın'ın Didim ilçesi karşısındaki Farmakonisi (Bulamaç) ve Agathonisi (Eşek) adalarında bulunan askeri üsleri helikopterle ziyaret etmişti.
Yunan medyası, Panagiotopoulos'un bulunduğu helikopterin, Türk jetleri tarafından taciz edildiğini öne sürmüştü.
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