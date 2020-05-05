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    İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: 402 bin 11 Suriyeli ülkesine döndü

    © AA / Doğukan Keskinkılıç
    Türkiye
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    İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 402 bin 11, ülkemizde kayıtlı Suriyeli sayısı ise 3 milyon 580 bin 263'tür" dedi. Çataklı, koronavirüse ilişkin provokatif paylaşım yapan 1058 sosyal medya kullanıcısından 496'sının yakalandığını, 10 kişinin tutuklandığını açıkladı.

    İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, aylık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

    Yılbaşından bu yana PKK'ya yeni katılımın tarihin en düşük seviyesine inerek 13 olduğunu söyleyen Çataklı, şunları söyledi:

    "Nisanda kırsal alanda 3'ü büyük, 27'si orta çaplı toplam 8 bin 163, şehirlerde de 252 operasyon yapıldı. Operasyonlarda 37 terörist etkisiz hale getirildi. Yürütülen başarılı operasyonlarla yurt içindeki terörist mevcudu ilk kez 500’ün altına düşürülmüştür. Yaptığımız değerlendirmelere göre yurt içinde bulunan terörist sayısı 492’ye indirilmiştir."

    7127 hesaba provokatif paylaşım incelemesi

    Koronavirüse ilişkin provokatif paylaşım yapan 7 bin 127 hesap hakkında çalışma yapıldığına işaret eden Çataklı, "Tespit edilen 1058 sosyal medya kullanıcısından 496'sı yakalanmış, bunlardan 10'u tutuklanmıştır" diye konuştu.

    'Fırsatçılara yönelik 434 operasyon yapıldı'

    Çataklı, "Koronavirüsle ortaya çıkan fırsatçılara yönelik 434 operasyon yapıldı ve 84 kişiye yasal işlem uygulandı, bunlardan 7'si tutuklandı" dedi.

    Vefa Sosyal Destek Grupları

    Vefa Sosyal Destek Grupları'na 22 Mart'tan bu yana 4 milyon 924 bin 927 talep geldiğine dikkati çeken Çataklı, "Bunların 4 milyon 541 bin 829'u karşılandı" değerlendirmesinde bulundu.

    Yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirlerde gelinen noktayı açıklayan Çataklı, "Bugüne kadar sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve sosyal mesafe kuralına uymayan 272 bin 524 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldı" diye konuştu.

    'Ükemizde kayıtlı Suriyeli sayısı 3 milyon 580 bin 263'

    Ülkelerine dönen Suriyelilerle ilgili bilgi veren Çataklı, "Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 402 bin 11, ülkemizde kayıtlı Suriyeli sayısı ise 3 milyon 580 bin 263'tür" dedi.

    Kadına yönelik şiddet olayları

    Çataklı, koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı 11 Mart-1 Mayıs arasında, kadına yönelik şiddet olayı sayısının yüzde 11'lik azalışla 31 bin 346 olduğunu açıkladı.

    '29 bin 253 kişi yurtlarda gözlem altında'

    Yurtlarda 67 bı̇n 197 kişi karantinaya alındığını ifade eden Çataklı, "Bunlardan 37 bı̇n 944'ü tahlı̇ye edı̇lirken 29 bı̇n 253'ü halen gözlem altında tutuluyor" dedi.

    Etiketler:
    Gözaltı, Vefa Sosyal Destek Grubu, Sosyal mesafe, Kadına şiddet, Türkiye, Karantina, Para cezası, Tutuklama, Sosyal medya, Koronavirüs, PKK, Suriyeli, İsmail Çataklı
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