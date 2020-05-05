Köpeklerin saldırdığı eşek, Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne yerleştirildi

Haymana'da yaşayan Berk Kaya'nın çoban köpeklerine saldırttığı eşeğe Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) sahip çıktı.

Yavrusu ölen ve yaralı halde bulunan eşek, Haytap Bursa İl Temsilciliği'nce kente getirilerek, Uludağ Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde tedavi edildi.

Bir gözü kör olan eşek, HAYTAP'ın Bursa'da bulunan 'Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne yerleştirilirek tedavi altına alındı.

Emekli Hayvanlar Çiftliği, HAYTAP tarafından güçten düşmüş, yaşlı, kendini idame ettiremez, hayatı boyunca insanlara hizmet etmiş hayvanların bakımı sağlamak amacıyla kurulmuştu.

Ne olmuştu?

Berk Kaya isimli şahıs, sokakta gördüğü eşek ile yavrusuna sahibi olduğu 2 çoban köpeğini saldırttı. Kaya, sıpanın kan kaybında öldüğü saldırı anını da cep telefonu kamerası ile kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı.

Tepki çeken görüntüler üzerine sosyal medya kullanıcıları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. B.K. yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaya ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.