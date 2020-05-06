Geçtiğimiz ay sosyal medya aracılığıyla 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'hakaret' suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklanan gazeteci Hakan Aygün tahliye edildi.

Halk TV'de uzun süre yönetici ve programcı olarak görev yapan Hakan Aygün, sosyal medyada hesabından paylaştığı 'Ey İBAN edenler' yazısı nedeniyle 3 Nisan'da tutuklanmıştı.

Gazeteci Aygün, bugün Bodrum'da görülen duruşmada tahliye edildi.

Aygün Twitter hesabından söz konusu tweet'i yazanın kendisi olmadığını, sayfasına retweet yöntemiyle gönderilen bir mesaj olduğunu söylemişti.