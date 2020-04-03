Gazeteci Hakan Aygün gözaltına alındı

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre, Halk TV'de uzun süre yönetici ve programcı olarak görev yapan Hakan Aygün, sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Bodrum'daki teknesinde dün gözaltına alınan Aygün'ün emniyet ifadesinin ardından savcılığa ifade vereceği ve Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi uyarınca sorgulanacağı belirtildi.

Aygün'ün teknesinde üç saat boyunca arama yapıldığı, bilgisayarına el koyulduğu bildirildi.

Gazeteci Hakan Aygün Bodrum'da gözaltına alındı. Hakan Aygün hakkında, “ey İBAN edenler” ifadesinin yer aldığı bir paylaşım nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuştu. Aygün paylaşımın kendisine ait olmadığını söylüyorhttps://t.co/1SvLWfhsir pic.twitter.com/XLxIIQ6f06 — BBC News Türkçe (@bbcturkce) April 3, 2020

​'Ey İBAN edenler' paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan Aygün, gözaltına alınması öncesi yine Twitter hesabından bir açıklama yaparak, söz konusu tweet'i yazanın kendisi olmadığını, sayfasına retweet yöntemiyle gönderilen bir mesaj olduğunu savundu.

Aygün, 'ibanlı-imanlı' esprinin de hoşgörü ile karşılanması gerektiğini, dine hakaret olmadığını söyledi.

Hakan Aygün hakkında suç duyurusunda bulunuldı pic.twitter.com/wNYk9iZXxh — Burak Doğan (@doganburak29) April 2, 2020

​Söz konusu paylaşım nedeniyle Aygün hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'Hakaret' suçlarını işlediği iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuştu.