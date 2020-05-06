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    Salgının ortaya çıktığı ilk yer olduğu iddia edilmişti: Kapalıçarşı’da 7 esnaf koronavirüsten hayatını kaybetti

    © REUTERS / Umit Bektas
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (582)
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    Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, çarşı esnafından 7 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

    Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında Kapalıçarşı'ya sadece Kılıççılar ve Mercan kapılarından giriş yapıldığını hatırlatarak, çarşı yönetiminin ve esnafının hayatın kısa zamanda normale dönmesini temenni ettiğini aktardı.

    'Kapalıçarşı esnafından 44 kişi Kovid-19'a bağlı olarak yaşamını yitirdi' ve 'Yönetim bu dönemde aidat peşinde' iddialarını yalanlayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

    "Aldığımız tedbirler ve önlemlerle çarşımızda hasta veya ölümlerin olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu süreçte çarşımız esnafından 7 acı kaybımız olmuştur. Onlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Kapalıçarşı 40 gündür kapalı olduğu için bahsi geçen bu 44 kişinin, hastalığı evlerinde ya da bulundukları ortamda almaları da mümkündür. Bunun Kapalıçarşı'ya mal edilmesi doğru bir yaklaşım sergilememektedir. Bu içeriklerle yayınlanan haberler 'İçinden dünya geçiyor.' dediğimiz, günlük ortalama 150 bin yerli ve yabancı ziyaretçi sayısına sahip, 559 yıllık tarihi çarşıya zarar vermektedir."

    'Bayram sonrası normale dönmeyi bekliyoruz'

    Kurtulmuş, çarşı yönetiminin esnaf ve ziyaretçileri korumak için önlem aldığını aktararak, Kapalıçarşı'nın düzenli dezenfekte edildiğini, çarşı ziyaretçiye kapalı olsa da esnaf için iki kapıdan giriş sağlandığını, bu sırada sosyal mesafeye uyulduğunu anlattı.

    Hayatın normalleşmesini beklediklerini aktaran Kurtulmuş, şöyle devam etti:

    "Süreç normalleşmeye başladığı zaman, büyük ihtimalle Ramazan Bayramı'nın akabinde çarşımızın tekrar renkli, ziyaretçileriyle birlikte hayat dolu olduğu günlere dönmesini bekliyoruz. Vakıf kiracıları dertliydi, kendilerine kira yardımı yapılmasını ümit ediyorlardı. Kültür ve Turizm Bakanlığımız devreye girdi, kiraları 3 ay öteleme, 6 ay taksitlendirme yoluna gitti. Çok ama çok kritik bir karar aldı."

    '650 ila 1000 çalışan gelip gidiyor'

    Kurtulmuş, çarşının tamamen kapatılamadığını yineleyerek, şunları kaydetti:

    "Valilik, bir mekan olarak tek başına çarşı için kararı Hıfzıssıhha'dan çıkaramıyor, İstanbul geneli için karar alıyor. Mevzuat gereği tek başına kapatma kararı alamıyor. Biz de esnafımız mağdur olmasın diye Kılıççılar ve Mercan kapısından giriş-çıkışları kontrollü bir şekilde devam ettiriyoruz. Kapıdan geçenlerin ateşleri tek tek ölçülüyor, verilerine bakılıyor. Kapalıçarşı'da şu anda 20 civarında dövizcimiz, finansçımız aktif. Her gün onlarca esnaf, 650 ila 1000 çalışan çarşıya sorunsuz bir şekilde gelip gidiyor."

    Türkiye'de 11 Mart'a görülen ilk koronavirüs vakasının Kapalıçarşı'da tespit edildiği iddia edilmişti. 

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (582)
    Etiketler:
    Koronavirüs, Esnaf, Kapalıçarşı
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