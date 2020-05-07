İstanbul Başsavcılığı, Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yazar Ragıp Zarakolu hakkında, Artı Gerçek ve Evrensel'de yayımlanan 'Makus kaderden kaçış yok' başlıklı yazısı nedeniyle soruşturma başlattı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, darbe ve idam tehdidi içerdiği gerekçesiyle söz konusu köşe yazısıyla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu.

Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından yapılan suç duyurusunda, Zarakolu'nun yazısında Erdoğan'ın hedef alındığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal düzenine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı alenen suç işlendiği belirtilmişti.