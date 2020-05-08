Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 17 bin 506 kişi karantinada

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri 76 ildeki yurtlarda 17 bin 506 vatandaşın bulunduğunu, 51 bin 747 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında şu ana kadar 89 farklı ülkeden gelen vatandaşların Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda misafir edildiğini söyledi.

Yurtların salgının oluşturduğu psikolojik etkiye karşı önemli bir rol üstlendiğini belirten Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Bakanlığımız bünyesinde çalışan arkadaşlarımızın gayretiyle çeşitli eğlenceler düzenleyerek, kitap, oyuncak ve spor malzemeleri dağıtarak karantinanın oluşturabileceği psikolojik etkinin önüne geçiyoruz. Halen bakanlık yurtlarda 17 bin 506 vatandaşımız karantina sürecini geçiriyor. Bugüne kadar 51 bin 747 vatandaşımız ise karantina sürecini tamamlayarak evlerine uğurlandı. Yurtlarımızdan ayrılan vatandaşlarımızın geride bıraktığı duygu dolu mektuplar, verdiği demeçler bizleri derinden etkilerken, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde millete hizmet etmenin yaşattığı huzur, Ramazan-ı şerif’in manevi iklimi ile birleşip bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir."