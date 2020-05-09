Ülke TV ve Kanal 7'den 'Sevda Noyan' açıklaması: Tasvip etmediğimiz sözler sarf edildi, özür dileriz

Ülke TV, dün Esra Elönü'nün sunduğu Arafta Sorular programında "15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Boş bulunduk. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede hala 3-5 var, benim listem hazır" gibi ifadeler kullanan yazar Sevda Noyan ile ilgili olarak açıklama yaptı. Açıklamada bu sözlerin tasvip edilmediği belirtildi ve özür dilendi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"3 Mayıs 2020 Pazar günü Arafta Sorular Programı’na konuk olan Sevda Noyan’ın, kamuoyunda tartışılan 'darbe söylentileri' üzerine yapmış olduğu maksadını aşan açıklamaları Kanal 7 Medya Grubu’nun kurumsal değerleri ve yayın ilkeleri ile hiç bir şekilde uyuşmamaktadır.
Sevda Noyan’ın 'darbe ve darbecileri' eleştirmenin ötesindeki söylemlerini Ülke TV ve Kanal 7 Medya Grubu olarak asla tasvip etmiyoruz. Tasvip etmediğimiz ve yayın ilkelerimize aykırı sözlerin Ülke Tv ekranlarından sarfedilmesi nedeniyle kamuoyundan özür dileriz."
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