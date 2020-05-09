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    Akar: Salgınla mücadele devam ederken bir yandan da terörle mücadele kapsamındaki harekatlar sürüyor

    © AA / Arif Akdoğan
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (644)
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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir yandan koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken diğer taraftan da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele kapsamındaki harekatlarının sürdüğünü belirtti.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz ile Milli Savunma Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Alpaslan Kavaklıoğlu ile Şuay Alpay'ın katıldığı dünkü toplantıda, Bakanlık faaliyetleri ele alındı.

    Akar, toplantıdaki değerlendirmesinde, bir yandan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken diğer taraftan da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadele kapsamındaki harekatlarının sürdüğünü belirtti.

    'Operasyonların devam etmesi bizim için çok önemli'

    TSK'nin beş operasyon bölgesindeki faaliyetlerinin aynı tempoda devam ettiğini dile getiren Akar, "Bu operasyonların devam etmesi bizim için çok önemli. Aynı zamanda bu alanların, buralardaki Mehmetçiğin de hiçbir şekilde bu virüsten etkilenmemesi lazım. Bunun için olağanüstü gayret gösteriliyor. Hem arazideki uygulamaları hem de Bakanlık, Genelkurmay ve Kuvvet karargahlarında buna yönelik planlama çalışmaları çok ciddi şekilde sürdürülüyor" dedi.

    Bedelli askerlik
    © AA / Murat Kaynak
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    Akar, teröristle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, "Dün yapılan operasyonlarda çeşitli bölgelerdeki 17 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak'tan bu yana operasyon bölgelerinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1359 oldu" diye konuştu.

    'Rehavete kapılma gibi bir lüksümüz yok'

    Öte yandan Akar, TSK'nin koronavirüs salgınıyla mücadele konusunda ilk günden itibaren hem bireysel hem de kurumsal önleyici koruyucu tedbirleri planlayarak uygulamaya başladığını hatırlattı.  

    Koronavirüsle mücadelede yerinde kal prensibinin uygulanmasının önemine değinen Akar, "Bütün işlerin asgari personelle yapılmasıyla virüsle mücadele konusunda ciddi fayda sağlıyoruz" diye konuştu. 

    Alınan tedbirlerin uygulamasının şimdiye kadar büyük ciddiyet ve disiplinle gerçekleştirildiğini, bundan sonra da gerçekleştirilmeye devam edeceğini belirten Akar, virüs nedeniyle bir sivil memurun hayatını kaybettiğini hatırlattı.

    Akar, şöyle konuştu:

    © REUTERS / Umit Bektas
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    "Geldiğimiz noktada herhangi bir gevşeme veya rehavete kapılma gibi bir lüksümüz yok. En büyük tehlikelerden biri de bu. Bu noktaya gelmemek için hassasiyetimizi sürdürmemiz lazım. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan normalleşme plan ve yol haritası içinde biz de üzerimize düşenleri yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Burada en önemli konu Silahlı Kuvvetlerimizin vazifesi, hudutlarımızın güvenliği, egemenliğimiz, bağımsızlığımız, karada, denizde, havada ülkemizin, milletimizin güvenliği. Bunlardan herhangi bir şekilde taviz vermeden görevlerimizi en iyi şekilde yaparken diğer taraftan da normalleşmeye katkı sağlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bütün bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar normalleşme konusunda yoğun bir çalışma içinde. Biz de bu takvim içinde yerimizi aldık, ona göre yapmamız gerekenler neyse bunları yapmaya devam ediyoruz."

    'Çok dikkatli olmamız lazım'

    Normalleşme süreciyle ilgili bilgi veren Hulusi Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı şekilde 31 Mayıs'tan itibaren terhisleri, 5 Haziran'dan itibaren celp işlemlerini, 14 Haziran'da Milli Savunma Üniversitesi sınavının ve 20 Haziran'dan itibaren bedelli askerlik için seçilen gençlerimizin Silahlı Kuvvetleri'ne kabulünü planladık. Bunları büyük bir dikkat ve hassasiyetle takip ediyoruz. Herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeden bu sürecin sağlıklı, başarılı, etkin bir şekilde gerçekleşmesine gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı. 

    Terhis ve celplerin önemine işaret eden Akar, şöyle konuştu:

    "Özellikle celpler çok önemli. Terhis olacak Mehmetçiğin zaten sağlık kontrolü yapılıyor, koruyucu tedbirleri alındı, alınmaya devam ediliyor. Terhislerinden önce de 14 gün süreyle gözetim altında bulundurulacaklar. Ancak celp olarak ülkemizin dört bir yanından gelecek gençlerimizin Silahlı Kuvvetlere kabulünde çok dikkatli olmamız lazım. Burada Genelkurmay, Kuvvet Komutanlıklarımızın yanı sıra Askeralma Genel Müdürlüğünün (ASAL), birliklerimizin çalışmaları çok önemli. Herhangi bir şekilde gençlerimizin, şu anda görevi başında olan Silahlı Kuvvetleri mensuplarımızın sağlıklarını tehlikeye atmamak için elimizden gelen hassasiyeti gösterecek, celpleri bu şekilde kabul edeceğiz."

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (644)
    Etiketler:
    celp, Terhis, Asker, TSK, Koronavirüs, Terörle mücadele, Hulusi Akar
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